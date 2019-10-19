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دهوك تلغي اجازة 20 مشروعا متلكئا وتمنح الاجازة لـ40 اخرى

اعلن مدير عام الاستثمار في محافظة دهوك باقليم كوردستان، ان حكومة الاقليم الغت 20 مشروعا استثماريا لم تشرع في اعمالها من دون سبب.
وقال كوردو احسان انه مع تحسن الوضع المالي في اقليم كوردستان يعمل المستثمرون على تشغيل رؤوس اموالهم، مشيرا الى انه لهذا السبب هناك الان 40 مشروعا استثماريا في حدود محافظة دهوك في طور منح الاجازة في مختلف القطاعات.
واضاف احسان ان الهيئة وفرت خلال السنوات الماضية 240 مشروعا لحدود محافظة دهوك معظمها اسكملت اجراءاتها القانونية، لافتا الى المشاريع التي فيها مشكلات تقوم المديرية العامة للاستثمار في دهوك الان التحقيق فيها وقامت بالغاء 20 مشروعا منها لانه ظهر للهيئة ان المستثمر لا يستطيع استكمال مشروعه.

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