زعيم الجمهوريين في الشيوخ الأمريكي : الانسحاب من سوريا “كابوس استراتيجي”

وصف زعيم كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل ، قرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا بـ “الكابوس الاستراتيجي”.

ماكونيل كتب في مقال بصحيفة (واشنطن بوست)، أن “سحب القوات الأمريكية من سوريا خطأ استراتيجي فادح”، وأضاف أن “ذلك سيجعل الشعب الأمريكي وأرضه أقل أماناً وسيشجع أعداءنا ويضعف تحالفات مهمة”.

وتابع “على الرغم من صمود وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه أول أمس الخميس لـ 5 أيام ، أدت حوادث الأسبوع المنصرم إلى تراجع حملة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش وإرهابيين آخرين”.

ودافع ترامب بشدة الأربعاء الماضي عن قراره هذا ، معتبراً أنه خطوة ذكية من وجهة النظر الاستراتيجية ، وعلى الرغم من دعم ماكونيل عادة ترامب بقوة ، لكنه دان من قبل قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس أنه بعد مرور 24 ساعة على إبرام الاتفاق لوقف القتال بين الأتراك والكورد في شمال سوريا يشهد الوضع تحسناً، ولا يذكر ماكونيل في مقاله ترامب لكنه يشبه الانسحاب من سوريا بالسياسة الخارجية للرئيس الديموقراطي السابق باراك أوباما.

وكتب “رأينا تنظيم داعش يزدهر في العراق بعد انسحاب الرئيس باراك أوباما ، سنرى هذا يحدث مجدداً في سوريا وأفغانستان إذا تخلينا عن شركائنا وانسحبنا من هذه النزاعات قبل أن نكسب فيها”، وتابع أن “حروب أمريكا لن تصبح بلا نهاية إلا إذا رفضت أمريكا كسبها”، ملمحاً بذلك إلى الحجة التي ذكرها ترامب دفاعاً عن الانسحاب من أجل الخروج من حروب لا تنتهي.