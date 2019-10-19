زعيم حزب يطالب أمريكا بربط عقوبات ايران بتحقيق العراق عدة شروط

دعا زعيم حزب الأمة العراقية مثال الآلوسي، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية الى ربط اعفاء ايران من العقوبات بالتزام العراق بحقوق الانسان.

وقال الآلوسي، ان “هناك قلقا امريكيا كبيرا ورفضا للتعامل المسلح مع التظاهرات السلمية المشروعة”، معرباً عن ارتياحه من الموقف الأمريكي.

وطالب الالوسي “الإدارة الامريكية بربط استمرار الإعفاءات الامريكية من العقوبات المفروضة على النظام الايراني بمدى التزام الحكومة والمؤسسات السياسية بالدستور العراقي ومدى التزامهم واحترامهم بحقوق الانسان في العراق وبمدى فرض الدولة والحكومة حصر السلاح بيد الدولة ومنع وإلغاء المليشيات المسلحة”.

واضاف الآلوسي ان “مصداقية تعامل الإدارة الامريكية مع العراق وسيادته تمر من بوابة دعم القيم والآليات الديمقراطية والرفض الإيجابي للتدخل الايراني السافر في العراق”.

وحضر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي يوم الجمعة اجتماع اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في أحداث التظاهرات .

واطلع رئيس مجلس الوزراء على آخر النتائج التي توصلت اليها اللجنة التحقيقية، التي أوشكت على إنهاء أعمالها، بحسب ما افاده بيان صادر عن المكتب الاعلامي لعبد المهدي.

وذكر البيان انه “جرى مناقشة التقارير وإبداء الملاحظات والتوصيات اللازمة ليتم رفعها بشكلها النهائي الى سيادته في وقت قريب ، والإعلان عنها في الايام القليلة المقبلة”.