سوريا الديمقراطية: تركيا انتهكت وقف إطلاق النار .. نؤكد حقنا في الرد

أكدت قوات سوريا الديمقراطية (تشكل الوحدات الكوردية نواتها)، مساء اليوم الجمعة، أن هجمات الجيش التركي والميليشيات الموالية له لم تتوقف في غربي كوردستان رغم قرار وقف إطلاق النار، داعية كافة الأطراف إلى التحرك، ومؤكدة حقها في الرد.

وقال كينو غابرييل، الناطق الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية، في بيان : «بناء على قرار وقف إطلاق النار الذي اتخذ يوم أمس، دخلت جميع ساحات الحرب لقواتنا في حالة الدفاع المشروع منذ تاريخ 17 تشرين الأول الساعة العاشرة مساءً»، وأضاف «وسوى عمليات الردّ، لم تقم وحداتنا بأية عملية عسكرية في المناطق المحتلة أو مناطق الحرب الأخرى».

وتابع البيان «ولكن، وعلى الرغم من ذلك، إلا أن هجمات جيش الاحتلال التركي بالمدافع وطائرات الاستطلاع المذخرة وكذلك هجمات مجموعاته المرتزقة لم تتوقف في جبهة سري كانيه (رأس العين)»، مشيراً إلى أنه «خلال تلك الهجمات التي استهدفت ريف سري كانيه ومنذ الساعة العاشرة من مساء أمس استشهد 13 من مقاتلينا وكذلك خمسة مدنيين».

واختتم غابرييل بيانه قائلاً: «ندعو جميع الأطراف وخاصة أطراف قرار وقف إطلاق النار إلى التحرك وفق القرار، ونؤكد على حقّ قواتنا في الردّ على الهجمات في إطار حقّ الدفاع المشروع».