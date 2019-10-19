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غدا الاحد دوام رسمي في العراق ما عدا محافظتين

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان غدا الاحد سيكون الدوام رسميا في جميع الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والاهلية ( الصباحية والمسائية ) وفي المحافظات كافة ولا يوجد اي تعطيل او تخلف عن الدوام ما عدا في محافطتي (كربلاء والنجف) بحسب قرار صادر من مجالس تلك المحافظات.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان اليوم انه “على طلبة المراحل كافة استئناف الدوام حيث سيتم محاسبة جميع المتخلفين عن الدوام بحسب القوانين والضوابط الوزارية النافذة”.

واوضح البيان انه “علماً سيتم غداً الاحد استئناف واكمال عملية تسجيل الطلبة الجدد المقبولين في الجامعات الحكومية كافة من اجل توزيعهم على الاقسام وبدء انتظام الدوام لطلبة المراحل الاولى قبل موعد ٢٠١٩/١١/١”.

يشار الى ان عددا من المحافظات ذات الغالبية الشيعية قد عطلت الدوام الرسمي بمناسبة ذكرى مرور 40 يوما على مقتل الامام الحسين سبط نبي الاسلام محمد.

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