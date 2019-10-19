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فرنسا تقول إنها أحبطت هجوما على غرار 11 سبتمبر

باريس (رويترز) – قال وزير الداخلية الفرنسي يوم الخميس إن أجهزة المخابرات ألقت القبض على رجل بتهمة التخطيط لشن هجوم على غرار الهجمات التي نفذت بطائرات على مركز التجارة العالمي في نيويورك في سبتمبر أيلول 2001.

وتواجه فرنسا منذ عدة أعوام صعوبات في كيفية التعامل مع كل من الجهاديين المحليين والمتشددين الأجانب في أعقاب سلسلة هجمات في أنحاء البلاد. ويقول المسؤولون الفرنسيون إن الخطر من وقوع هجمات لا يزال كبيرا.

وفي الثالث من أكتوبر تشرين الأول قتل متخصص في تكنولوجيا المعلومات يشتبه بتعاطفه مع الإسلاميين ثلاثة ضباط وموظفا مدنيا قبل أن يطلق عليه ضابط شرطة النار ليرديه قتيلا.

وقال الوزير الفرنسي كريستوف كاستانير لتلفزيون فرنسا 2 “قبل (ذلك الهجوم) مباشرة كانت هناك 60 محاولة شروع في هجمات منذ عام 2013”.

وأضاف “ألقت أجهزة مخابراتنا القبض على شخص استلهم أحداث 11 سبتمبر والطائرات التي دمرت برجي مركز التجارة العالمي”.

ولقي أكثر من 230 شخصا حتفهم في فرنسا في الأعوام الأربعة الماضية جراء هجمات نفذها إسلاميون متشددون لا سيما في نوفمبر تشرين الثاني 2015 بعد ضربات منسقة في أنحاء العاصمة.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا مسؤوليته عن تلك الهجمات التي شارك مقاتلون من مواليد فرنسا في تنفيذها.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير أبو العلا حمدي)

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