كوردستان تعلن احصائية جديدة للاجئين السوريين الى الاقليم تفوق 3000 شخص

اعلن مدير البيانات والمعلومات في دائرة التنسيق والازمات في اقليم كوردستان، اليوم السبت، اخر احصائية للاجئين من غرب كوردستان “روژافا” اعتبارا من التاسع من تشرين الاول الجاري وصلوا الى اراضي الاقليم.

وقال مدير البيانات والمعلومات في حكومة الاقليم علي عيسى، في تصريح صحفي، انه منذ التاسع من شهر تشرين الاول الجاري لحد الان وصل 3 الاف و56 لاجئا من غرب كوردستان “روژافا” في اشارة الى المناطق ذات الاغلبية الكوردية شمال شرق سوريا الى اقليم كوردستان، لافتا الى ان لدى المديرية مخيما في قضاء بردرش بمحافظة دهوك وتم اسكانهم فيه كونه مهيئا وكان يحتاج فقط لبعض المستلزمات التي تم تامينها ايضا مثلما تم تامين المساعدات لهم ايضا.

واستقبلت المديرية حسب البيان الليلة الماضية فقط 725 لاجئا الى اقليم كوردستان، مرجحا ان يستمر تدفق اللاجئين بشكل اكبر اذا استمرت العمليات الحربية.

واوضح ان المديرية على اتصال دائم بالمنظمات الدولية من اجل مساعدة اللاجئين كون اعدادهم كبيرة ويتوجب على الحكومة العراقية والمنظمات الدولية ان تساعد المديرية ، لافتا الى انهم وعدوا ان يقدموا المساعدات وان المديرية بانتظار ان ترى الى اي مدى تمضي تلك المساعدات، حسب قوله.