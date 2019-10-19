Posted on by

كوردستان على موعد مع المطر ابتداءً من السبت

اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان عن بدء هطول الامطار ابتداء من يوم السبت المقبل.
وذكرت المديرية ان الامطار ستبدأ بالهطول بشكل متقطع ابتداء من يوم السبت المقبل بتاثير المنخفض الجوي القادم من الخليج العربي وذلك بمناطق غرب اقليم كوردستان.
واضاف البيان: ان درجات الحرارة ستنخفض، مشيرا الى ان الامطار الرعدية ستهطل بشكل اكبر في المناطق الجبلية.
واكد ان تاثير الموجة سينحسر ابتداء من يوم الاثنين المقبل.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close