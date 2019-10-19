كوردستان على موعد مع المطر ابتداءً من السبت

اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان عن بدء هطول الامطار ابتداء من يوم السبت المقبل.

وذكرت المديرية ان الامطار ستبدأ بالهطول بشكل متقطع ابتداء من يوم السبت المقبل بتاثير المنخفض الجوي القادم من الخليج العربي وذلك بمناطق غرب اقليم كوردستان.

واضاف البيان: ان درجات الحرارة ستنخفض، مشيرا الى ان الامطار الرعدية ستهطل بشكل اكبر في المناطق الجبلية.

واكد ان تاثير الموجة سينحسر ابتداء من يوم الاثنين المقبل.