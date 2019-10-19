لا تكافئوا مَنْ دمر بلداننا وقتل أبناءنا بجائزة “إعادة الأعمار وإدخال الاستثمار”!؟

سالم لطيف العنبكي

يجب على الدول المتضررة من عدوان التحالف الأميركي في المنطقة وذيولهم مثل تركيا والسعودية ومرتزقتهم من الدواعش وفروعها!؛.. على هذه الدول ومنها العراق وسوريا أن لا تكافئ تلك الدول المجرمة بجائزة إعادة الأعمار وإدخال الاستثمار!؛ وأن تسمح لدول صديقة “منصفة في مصالحها”! مثل روسيا والصين والهند وكوريا الشمالية؛ أن تساهم في إعادة أعمار العراق خاصة؛ وسوريا وليبيا وكل الدول التي تضررت مما يسمى”الربيع العربي” المشئوم لصاحبة مبدأ “الفوضى الخلاقة” المجرمة “هلري كلنتن” لكي لا يتسببوا بخلق الحروب لهذه الشعوب ليحصلوا منها..أولا: لبيع أكبر كمية ونوعية ممكنة من الأسلحة. وثانيا: تدمير أكبر عدد ممكن من البنى التحتية ثم يتقدموا بعد ذلك لبنائها!. وثالثا:ً تأخير دولنا الضحية عن التقدم والتطور في الزراعة والصناعة والصحة والتعليم لتبقى شعوبنا فقيرة ومريضة ومضطهدة وجاهلة رغم غناها وثرواتها التي تذهب سدى في شراء الأسلحة والعمران من جديد؛ ثم يؤججوا لنا حروب جديدة وهكذا ليستمروا وشعوبهم في الغنى على فقرنا والصحة على مرضنا والتقدم على تأخرنا ويساهم في هذه المأساة العملاء والمرتزقة والفاسدون في تلك الشعوب وهؤلاء أخطر من الدول المعتدية على بلداننا بحجج زائفة كثيرة ومعروفة ومكشوفة لكل ذي عقل نير.