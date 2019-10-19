بقلم : شاكر فريد حسن

آه يا وجع قلبي الجريمة تلو الجريمة نواح هنا ودموع هناك وقتل في أم الفحم واللد والرملة في قلنسوة والطيبة وجلجولية وكفر برا وعارة وفي كل مكان صرخات الأرامل والثكالىوالشعارات المرفوعة في الساحات والشوارع والميادينفي كل قرية ومدينة من النقب حتى أعالي الجليل والأصوات الغاضبة في المظاهرات تدوي : لا للعنف لا للقتل لا للدم كفى للموت ونزيف الدماء نعم للتسامح والحوار والسلم الأهلي فقد ” بلغ السيل الزبى ” !!سئمنا لون الدماء ولون الدموع في العيون وأرهقت الأذان من سماع النواح والبكاء فأين الضمير ؟؟! وأين تعاليم الإسلام الحنيف ؟!انزعوا هذا السلاح با قتلة البشر والنساء والشباب يا أبطال الموت وأعداء الحياة فمتى يتوقف هذا النزيف الداميومتى ينتصر صوت العقل..؟!!