للشيعي العربي (مقتدى الصدر يخدعك)..(فامريكا لم تحرق علمك)..ولم ترفع شعارات العداء لك

بسم الله الرحمن الرحيم

للشيعي العربي بالعراق:

الامريكي لم يحرق علم بلدك.. الامريكي لم يدس على علم بلدك..الامريكي ساهم بتحريرك عام 2003 من طغيان 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة بالعراق ..وسلمك مفاتيح بلدك.. (وليس ذنبه ان سلم من سلم من المحسوبين شيعيا بلدهم لايران لتستعبدكم)..الامريكي يحتضن مئات الاف الشيعة ومنهم شيعة عراقيين بامريكا.. بكل حرية .. ويعيشون افضل من ما يعيش الشيعي بالعراق..فاحذر ايه الشيعي العربي..من شعارات (المنبوذين.. الخونة).. الذين يريدون ان ترددها (بالعداء ضد امريكا)..فمن قتلك بالمظاهرات هم (المليشيات المواليةلايران.. كالخرساني والعصائب وكتائب سيد الشهداء.. الخ المواليةلايران).. من سرقك هم ممثلي التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وحزب الدعوةوالمجلس الاعلى والعصائب وغيرهم ولا ننسى المجلس الاعلى الذي تاسسه بايران ..وهؤلاء موالين لايران وليس لامريكا..

والله يكشف زيف الصدر:

فمقتدى الصدر (يكشف زيفه)..بادعاءه انه (ضد جعل العراق ساحة للمواجهة بين ايران وامريكا(

فقد خرجت مسيرة بكربلاء من (غنم الصدر)…. بدعوة من مقتدى الصدر اللبناني الاصل.. ترفع شعارات (معادية لامريكا) بمناسبة الاربعينية الدينية.. ليشوه مناسبة دينية.. (فالسؤال..لماذا يجر مقتدى الصدر الصراع الايراني الامريكي لداخل العراق.. ) ويبعد الانظار عن الاسباب الحقيقية التي تظاهر بموجبها..شباب العراق بانتفاضة تشرين.. الفقر وسوء الخدمات والفساد المالي والاداري..البطالة المليونية.. ثراء قوى سياسية بشكل فاحش.. مقابل تزايد نسبة من هم دون خط الفقر بالملايين.. بالمقابل ..لم يخرج المتظاهرين بانتفاضة تشرين.. ضد امريكا.. بل ضد الفاسدين واحزابهم الاسلامية الموالية لايران والتي تحكم منذ 16 عام.. فما بال مقتدى الصدر يريد خلط الاوراق..وتوجيه الانظار بعيدا عن اهدافها..

ونسال. لماذا ايران.. (لا تستعين ..بالولائيين) للخروج بمظاهرات مؤيدة لايران بالعراق؟؟

لماذا تستعين (بالصدريين وربهم مقتدى الصدر)؟؟الجواب/ لان الولائيين اقل من الاقلية بالعراق ولا يعدون شيء يذكر..وهم مجرد مرتزقة تجندهم ايران كمليشيات معظمها (باحثين عن كرصة خبز).. ورواتب.. (الولائيين اقل من الاقلية بين شيعة العراق..ومع ذلك يتحكمون بالثروة ورقاب الناس.. ويتاجرون بالمخدرات وتهريب النفط وغيرها من الموبقات)..ثانيا (شعارات العداء ضد امريكا).. مرفوضة شعبيا بين الشيعة العرب بوسط وجنوب.. ويسقط شعبيا من يرفعها..

ونسال اين الخلل:

فقد (رفع شعار الاحرار). : (ايران بره بره.. بغداد تبقه حره).. فكيف تحول الى .. (ايراني جوه.. جوه.. العراقي للمقابر والمستشفيات بالجملة)؟

– ثلاث ملايين ونصف مليون ايراني..يدخلون العراق كسونومي بدعوى (الزيارة الاربعينية).. بلا اي رد فعل شعبي عراقي شيعي من استفزازات ايران لاهل العراق..

بالمقابل…….. (الاف العراقيين جرحى.. ومئات القتلى والمعوقين) بالمظاهرات..

– الشعارات التي تعكس مطالب شعبيه.. لايمكن ان تتحقق على الارض الا بالعمل.. وليس (بالشعار فقط).. فترجمت الشعار بايصال رسالةللايرانيين كما اوصلها الايرانيين للعراقيين بايران من ضرب سيدات عراقيات.. وضرب عراقيين بالاحزمة كالعبيد من قبل المسؤولين الايرانيين (ضباط) مطارات ومنافذ..

– الايراني رغم كل تجاسره على اهل العراق وشيعتهم العرب..لم يرى لحد اليوم العين الحمرة من اهل العراق وشيعتهم العرب ..حيث تعتبر ايران (الشيعي العربي انكس من السني الايراني)..ونجد المواكب الحسينية .. (توزع الطعام ابلاش .. على الايرانيين..وتدلك ارجلهم..وتبوس قنادرهم.. والاقامة شبه ابلاش.. والدخول للعراق بلا فيزة).. فمو حقهم الايرانيين يتجراون على اهل العراق ويدوسون عليهم..

فليكن شعارنا (كل العراق لنا).. وليس (كلنا للعراق):

فاذا صرخنا (كلنا للعراق) يعني نحن قبلنا ان نكون خراف ضحية كقرابين لصنم اسمه العراق

ولكن ان قلنا (كل العراق لنا).. يعني نرفض ان يصبح كعكة للايراني لو للمصري لو للتركي لوللسوري لو للاردني ..لو لكل من هب ودب من امثال من ذكرنا

هل وضحت الصورة .. متى تصبح ثقافة (الدم العراقي اطهر من وهم الاوطان)..

فلا يعني كلنا عرب.. ان يتسيد علينا الاجنبي المصري او السوري.. لا يعني كلنا مسلمين.. ان يتسيد علينا الايراني خامنئي اوخميني او سليماني..لا يعني كلنا عراقيين.. ان يتسيد علينا اراذل القوم..

ونقول للصدر اللبناني الاصل.. بمقارنة بالملبس.. بين (مظاهرت لبنان..والعراق)..:

فملابس المتظاهرين الشيعة العرب بوسط وجنوب ومنها ببغداد…. كانت (رثة).. يبدوا عليهم الفقر باكثرهم المدقع.. وتخلوا من العنصر النسائي..ملابس المتظاهرين ببيروت.. كانت (زاهية).. (يبدوا عليها الذوق).. وتكثر بها العنصر النسائي.. بفتيات وصبايا ..بملابس حديثة راقية.. وتجد الشباب عاديين.. وطبيعيين..ورغم ثراء العراق النفطي المهول..شعبه فقير بملايين .. ونسبة عالية تحت خط الفقر..نتيجة فساد الموالي لايران بالحكم.,.ملاحظة: اللبنانيين ارضهم على ساحل البحر.. ومتاثرين بالثقافة الاوربية الراقية.. ومع الاسف بالعراق.. وضعت الانظمة التي حكمت ارض الرافدين بالعصر الحديث..من قوميين واسلاميين.. حاجزا امام تأثر العراق بالتاثيرات الاوربية والامريكية الحديثة.. وعرقلة اي حركة سياحية للعراق من اوربا.. وقوقعوا العراق بمحيط (عربي سني وايراني) متخلف..

ونسال (بالعراق يطلقون عليهم .. تاج الراس..خط احمر).. (بالسعودية يطلقون على ملكهم..خادم الحرمين)؟؟فما المقصود (بتاج روسنه)؟؟ لماذا هذه المصطلحات:يعلق صديق لنا (….. ) بقوله..(انتم من وين اصلكم آل سعود .. ياهو مقتدى الصدر .. قتدى ..عراقي وتاج رؤوسنا)؟؟فاولا- مقتدى الصدر اصله من عائلة (ال الصدر) وهي عائلة (لبنانية الاصل) من قرية شحور من جنوب لبنان..فاذن هي عائلة ليست عراقية الاصل.. (وليس لها جذور عشائرية وقبلية بوسط وجنوب ارض الرافدين)..

ثانيا- ابن سعود.. اصوله وجذوره من (نجد) اي من الارض او الدولة التي تسمى حاليا (الدولة السعودية).. ثالثا- ال سعود اسسو دولة.. في حين.. (مقتدى الصدر) ماذااسسوا بالعراق؟؟ كومة حرامية.. (كتلة سائرون.. مليشيات.. كاليوم الموعود وسرايا السلام..الخ.. مقاولي الفساد ..الخ).. واصبحوا من الاثرياء ..

في حين الشيعة العرب من فقر لافقر..رابعا- من جعل ال الصدر او مقتدى تاج روسنه؟؟ فنحن لسنا عبيد..هذا يقول (السستاني وهو ايران) خيمة لكل العراقيين ولا اعلم هو خيمة لمن؟؟ فاليزيديين انتهكت اعراضهم وهجروا.. الشيعة العرب والسنة والمسيحيين ابادات وقتل وفقروبطالةمليونية.. وفساد مهول ينهب ثرواتهم..وهذا يقول (قيس الخزعلي ..الشيخ الامين) ولا اعرف امين على ماذا ؟؟ وهوزعيم مليشيات متهمة بالفساد وقتل الابرياء والمشاركة بقمع المتظاهرين..

– نوري المالكي.. (مختار العصر) في وقت بزمن اعلى معدلات الفساد وثلث العراق بيد داعش.. لكل من يحكم الشيعة العرب بارض الرافدين.. نحن لسنا عبيد.. ونضع من يعتبرون انفسهم تاج راس وخيمة لنا.. وخط احمر.. باقرب مكب نفايات

فهل (مظاهرات لبنان).. هل هي امتداد لمظاهرات (وسط وجنوب العراق) ..

ثورة ضد (عملاء ايران).. فالفساد بالعراق ولبنان ليس له مثيلا بالعالم.. والمشترك (قاسم سليماني وخامنئي الايرانيين)؟ففي مواطن حركة امل المحسوبة شيعيا.. تم مهاجمة شعارات حركة امل من قبل شيعة لبنان العرب..وكذلك تعرضت القوى اللبنانية الكلاسيكية الفاسدة والحاكمة منذ عقود لهجوم على مقار برلمانيين تابعين لها من قبل حواضنهم انفسهم..فهل سوف تتطور احداث لبنان لحرق صور (خامنئي وخميني وسليماني) وحسن نصر الله بمواطنهم بجنوب لبنان وداخل بيروت.. احداث العراق ولبنان.. من المظاهرات.. هي رسالة لطهران..ان هناك شعوب لن تموت.. وانها ضمن المعادلة ..وترفض هذه الشعوب الاقصاء واختزال مصيرها بمصالح ايران القوميةالعليا.. وترفض العملاء والخونة..المنطقة تتجه لرفض (حراس خرائط الشرق الاوسط القديم) من عوائل واحزاب..(الا ترون ذلك)؟

ايه الشيعي العربي.. (انت من اي جهة):

1. شيعة تريد ان تحكم العراق كله ومنها حكم رقاب السنة والاكراد.. ولكن (نيابة عن ايران).. لتأمين ممر بري لطهران للمتوسط.. وهم حاليا بالحكم ويعلنون بيعتهم لحاكم ايران خامنئي والنظام الحاكم بطهران (نظام ولاية الفقيه الايراني).. وشعارهم (العقيدة الولائية)؟

2. .شيعة تريد ان تحكم وسط وجنوب ارض الرافدين.. (باقليم فدرالي من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى).. وعقيدتهم (الولاء للجذور – وحقهم بان يكونون كباقي المم)..

3. .شيعة تريد ان تبقى بعراق واحد حسب خرائط سايكيس بيكو.. مركزيا.. (مع كورد يريدون الاستقلال بارضهم كوردستان).. ومع (سنة عرب جعلوا مثلثهم مقبرة للشيعة.. وحاضنة للارهاب الموجه ضد الشيعة بوسط وجنوب)؟؟ وعقيدتهم (الولاء الوطني)؟

4. شيعة تريد ان يكون العراق (قُطر- اقليم) تابع لدولة اديولوجية قومية وهمية من المحيط للخليج باسم (الوطن العربي) وتعتبر الاصرة القومية هي الرابط وشعبها هو (الامة العربية) وليس (العراقيين).. وهؤلاء هم القوميين من بعثيين وناصريين.. وعقيدتهم (القومية)..

5. . شيعة تريد ان يكون العراق جزء من (الوطن الاسلامي الاكبر من الصين للاطلسي..تحت حكم ا سلامي)؟؟ وطبعا هذه يعني (فكرة وبذرة الشيطان للاخوان المسلمين التي نشرت اذرعها كحزب الدعوة الاسلامية الذي هو نسخة من الاخوان المسلمين المصريين بالعراق).. ويتبعون المصريان (قطب والبنا)..

6. .شيعة الحدوا واصبحوا شيوعيين او ملحدين مستقلين.. وهؤلاء يحلمون بدولة وهمية ليس لها جذور بالداخل.. وكثير منهم انسخلوا عن مكوناتهم.. مع اعترافنا بوجود ملحدين يعتزون بجذورهم اكثرمن المتدينيين انفسهم..

وبخصوص المظاهرات..نبعث برسالة لاهل السنة العرب:

لا تقل لي البعث كان شيعيا لمجرد هناك شيعة فيه.. كالذي يقول ان الحشد ليس شيعيا لان هناك عشرات الاف السنة العرب فيه.. باسم الحشد العشائري.. ولكن قل لي من القيادة؟

– الحشد محسوب شيعيا (طبعا الموالين لايران) لان جميع قياداته محسوبة شيعيا (ابومهدي المهندس.. فالح الفياض.. هادي العامري.. سليماني).. الخ.. _ البعث محسوب سنيا ..لان جميع قياداته المتنفذة سنية..كصدام وعزة الدوري وطه ياسين رمضان.. الخ..لا تقل لي محمد حمزة الزبيدي الذي كان يتقرب لصدام بدماء الشيعة العرب بالانتفاضة الشعبانية.. يمثل الشيعة.. ولا تقل لي (حميد الهايس) الذي يقول لو بيده لاباد الفلوجة.. يمثل السنة..

وليكن شعار المظاهرات.. (جد لي عملا..ولا تضحك علي بالدبك)..:

المطالبة .. (بتوزيع الثروات لكل فرد تثير عدم نضوج).. . لاننا نطالب بان يعمر المجتمع عبر مشاريع عملاقة بكل المجالات الصحية والتعليمية والطرق وغيرها.. فهي اكثرنفعا من (ان تمنح كل فرد مثلا 300 دولار شهريا مثلا) يصرفها على مولدات كهرباء اهلية.. وشراء ماء صالح للشرب (دبات).. وموطات للجهال..الافضل تشغيل القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والكهرباء .. من اجل توفير العمل لملايين العاطلين ..لا تمنحني سمكه.. بل علمني كيف اصطادها.. ثانيا: العراق جرب النظام الرئاسي المركزي وفشلت وانتجت لنا صدام.. وسوريا فيها نظام رئاسي طرطوري بيد ايران وروسيا..

ونحذر من (سياسة استحقار الشيعي العربي لنفسه امام الايراني).. :

بين البعير المركوب ..(العراق).. و(الراكب ايران):

فمن يقول (لولا ايران.. لما هزمنا داعش بالعراق).. و(ايران لها الفضل بدعمنا بهزيمة داعش).. حالهم حال.. (رجل ركب بعيرا وعبر الصحراء.) فعندما وصل (لمدينة)..قال (لولاي لما وصل البعير هنا)؟؟ (والبعير يقول .. الفضل لمن ركبني بالوصول)؟؟ رغم ان (البعير يحمل الاثقال وهو من عبر الصحراء..ومشى.. وتحمل العطش.. وو و) وتالي (الراكب له الفضل)؟؟

اذا (اعترفنا بان لولا ايران لما هزمنا داعش)..(يكون العراق البعير.. ويكون الايراني من راكبه)؟؟

علما :

– من قاتل داعش هم الشيعة العرب .. ومقابر النجف تشهد بعشرات الاف من شهداءهم – الاموال التي صرفت على قتال داعش هي اموال العراق وشيعته – المدن التي اصبحت جبهات حرب هي مدن العراق وليس مدن ايران – قادة المعارك هم ضباط عراقيين شيعة..ومنهم البطل عبد الوهاب عبد الزهرة الساعدي قائد قوات مكافحة الارهاب..وهناك اكثر من400 قائد عسكري شيعي مدفون بالنجف سقطوا بالحرب ضد داعش.

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم