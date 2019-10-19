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مصرع شخص واصابة 9 اخرين بحادثين في اربيل والسليمانية

لقي شخص مصرعه فيما اصيب ستة اخرون بجروح في حادث سير وقع اليوم السبت ضمن الحدود الادارية لمحافظة اربيل.

وقال المتحدث مديرية شرطة المرور في اربيل فاضل حاجي في منشور له على الفيسبوك، ان حادث سير وقع صباح اليوم في الساعة 8:45 دقيقة على الطريق الرئيس اربيل – خبات قرب منطقة “كاني قرژاله‌”.

واضاف ان الحادث ناجم عن تصادم ثلاث سيارات مما اسفر عن وفاة شخص واصابة ستة اخرين بجروح.

الى ذلك اصيب ثلاثة افراد من اسرة واحدة بحادث سير وقع قرب قرية “ميردي” في محافظة السليمانية.

واصيب رجل وابنه وابنته بحادث انقلاب عجلة كانت تقلهم قرب القرية المذكورة وقد نقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج.

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