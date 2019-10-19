مقتل واصابة 7 اشخاص بنزاع عشائري في ميسان

افاد مصدر أمني، الجمعة، بمقتل واصابة 7 اشخاص بنزاع عشائري في ميسان.

وقال المصدر في حديث إن “نزاعاً عشائريا اندلع في ناحية السلام بمحافظة ميسان، تسبب بمقتل ثلاثة اشخاص واصابة اربعة اخرين”.