مقتل واصابة 7 اشخاص بنزاع عشائري في ميسان

افاد مصدر أمني، الجمعة، بمقتل واصابة 7 اشخاص بنزاع عشائري في ميسان.
وقال المصدر في حديث إن “نزاعاً عشائريا اندلع في ناحية السلام بمحافظة ميسان، تسبب بمقتل ثلاثة اشخاص واصابة اربعة اخرين”.
افاد مصدر أمني، الجمعة، بمقتل واصابة 7 اشخاص بنزاع عشائري في ميسان.
وقال المصدر في حديث إن “نزاعاً عشائريا اندلع في ناحية السلام بمحافظة ميسان، تسبب بمقتل ثلاثة اشخاص واصابة اربعة اخرين”.
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