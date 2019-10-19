ميسي: لهذا من الصعب تجاوز “صخرة ليفربول”

© ميسي وفان دايك

وقال ميسي: “إنه مدافع يعرف كيف يتحكم في توقيته، وينتظر اللحظة المناسبة للانقضاض على المهاجم”.

وأضاف هداف أوروبا: “إنه سريع وضخم البنية، لكنه يتمتع بخفة الحركة بالرغم من طوله الفارع. تساعد خطواته الكبيرة بسرعته، وهو مثير للإعجاب في الهجوم كما في الدفاع لأنه يسجل الكثير من الأهداف”.

ورفض النجم الأرجنتيني فكرة مغادرته لبرشلونة، وخوض تجربة جديدة خارج “المكان المريح” في ناديه الذي لعب له طوال مشواره.

وقال ميسي: “لم أشعر أبدا بالحاجة لمغادرة النادي الأفضل في العالم، ففي برشلونة أنا مستمتع بالتدريب واللعب والمعيشة بالمدينة”.

وتواجه ميسي وفان دايك “صخرة ليفربول” للمرة الأولى الموسم الماضي، في مواجهتي دوري أبطال أوروبا، وتفوق ميسي في الأولى وقاد فريقه لانتصار بنتيجة 3-0، قبل أن ينتفض ليفربول بالإياب وينتصر 4-0 ويتأهل لنهائي دوري الأبطال.