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وزير النقل يستطلع ساحات تجمع شاحنات النقل البري لارجاع زوار الاربعينية

صوت العراق – فراس الكرباسي:Image preview
استطلع وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي، ساحة (قاصم الجبارين) على محور ام الهوى – سيطرة السلام والمخصصة لتجمع شاحنات الشركة العامة للنقل البري، وتفقد خلال الزيارة محور الابراهيمية ومحور الحسينية العطيشي باتجاه فندق البارون للاطلاع على انسيابية النقل عبر القطوعات المختلفة لمدينة كربلاء.
واوضح لعيبي: ان محور الابراهيمية يشهد تنظيم عال على الرغم من كثافة الزائرين ، مشيرا الى ،ان هذه اليوم ستشهد كثافة غير مسبوقة للزائرين ،مشدداً ان وزارة النقل بكافة تشكيلاتها على استعداد كامل لاستيعاب زخم الزائرين في ساعات الذروة.
من جانبه اكد مدير عام الشركة مرتضى كريم الشحماني: ان زيارة الوزير الى محاور النقل تشكل حافزاً معنوياً لجميع المنتسبين العاملين على تنظيم عملية تفويج الزائرين وهذا الحضور الميداني يرفد الجميع بالروح المعنوية لدى السائقين والعاملين وتدفعم نحو تقديم افضل مستويات الخدمة للمواطن الكريم.

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