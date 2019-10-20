اردوغان يقول دخلنا للشمال السوري ولن نرحل،

نعيم الهاشمي الخفاجي

تحدث الرئيس التركي طيب اردوغان لجماهيره من خلال لقائاته الصحفية ان الجيش دخل الشمال والشرق السوري ولن يخرج إلا بخلو الشمال السوري من الميليشيات الكوردية وقد

نفى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (الجمعة)، وقوع اشتباكات بين القوات التركية والقوات الكردية في شمال سوريا، بعد يوم واحد من اتفاق أنقرة وواشنطن على هدنة في شمال سوريا، والذي تم بوساطة الرئيس الروسي فلادمير بوتين،

وصرح إردوغان للصحافيين في إسطنبول أن جيشه المنتشر في شمال سوريا لن يغادر المنطقة، مؤكداً أن العملية في سوريا ستستمر إذا لم يطبق اتفاق الهدنة بعد انقضاء أجل وقف إطلاق نار مدته 120 ساعة، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وقال اردوغان أنه يريد إقامة «منطقة آمنة» خالية من الميليشيات الكردية يبلغ طولها أكثر من 440 كيلومتراً وتصل إلى حدود العراق، موضحاً أنه «لا مشكلة بالنسبة إلى تركيا إذا انتشرت القوات السورية في مناطق أخلتها القوات الكردية».

وقد سألوه الصحفيين عن الرسالة التي بعث بها ترمب لإدروغان، قال اردوغان إنه سيقوم بما يلزم حيال رسالة ترمب المسربة عندما يكون الوقت مناسباً.

وقد نشرت مواقع خبرية رسالة ترمب لاردوغان بالقول : «لا تكن أحمق»، منبهاً إياه من أنه يخاطر بأن يذكره التاريخ كـ«شيطان»

ههههههه اردوغان عقليته شيطانية وذكي فكلام ترمب حول اردوغان شهادة من الحلاب العالمي ترمب الذي حلب ابقار الخليج واخضعهم اليه كخضوع العبيد لاسيادهم بزمن جاهلية قريش، اردوغان نشأ وترعرع في عائلة انجبت قادة، جد طيب رجب اردوغان كان قائد فيلق بالجيش العثماني وقاتل بالحرب العالمية الاولى، بينما ابقار الخليج كانت هائمة بالصحاري تستهدف الجنود الاتراك المنسحبون، تمنيت عندنا زعيم مثل اردوغان بباطله، نحن لسنا بحاجة للنساك واصحاب الجباه السوداء الذين لايميزون بين الناصح ومابين الصديق والعدو، نحن بحاجة لزعيم شريف وليس منافق ودجال يقبل بالمحاصصة والانبطاح والخناثة بالسر ويلعنها بالعلن لخداع الناس، بكل الاحوال اردوغان دخل الشمال السوري واعلنها بصراحة يقبل بوجود الجيش السوري وعلى الاكراد يبتعدون ٤٠ كيلو بالعمق السوري هههه وهو يعلم القرى الكوردية تنتشر بالشريط الحدودي بعمق ١٠ كيلو الى ٢٠ كم فطلب اردوغان يريد يجرد الاكراد السوريين من كل سلاح وان كان شخصي، اردوغان عقلية شيطانية متجرد من الانسانية.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.