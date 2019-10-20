الاجرام من (امن صدام- كزار) (لامن الحشد..ابو زينب اللامي) للمتظاهرين اطردوا لابسي الكفن

بسم الله الرحمن الرحيم

للمتظاهرين.. خذوا تجربة (اللبنانيين).. التي لم تسمح للتيارات السياسية اللبنانية بالنزول للمظاهرات حتى لا يسرقونها.. ولا يسيئون لسمعتها.. فلا تسمحون (للقطيع) بان يندسون بينكم.. فانتم احرار.. خرجتم بارداتكم.. اما هؤلاء (الغنم) خرجوا بامر من صنمهم مقتدى الصدر.. الذي يستهدف (الاستحواذ على كل شيء له ولعائلته اللبنانية الاصل).. وهو لا يخفي ذلك.. فنيته ليس ان تحصلون على حقوقكم.. بل ان (ياخذ ال الصدر الجمل بما حمل بدون ان يشاركهم احد).. بعد ازاحة شركاءه الحاليين بالعملية السياسية الفاسدين مثله.. والكارثة ان الصدر لا يخفي ذلك كما سوف نبين هذه الحقيقة بكلام الصدر نفسه خلال الموضوع.

وقبلها نسالكم (هل يوجد اليوم بال الصدر من هو عاطل عن العمل) الجواب كلا. .

ما هي الوظائف التي حصلوا عليها.. سوف تصعقون (بان الاجابة هي باعلى المناصب السيادية والرواتب الخرافية).. التي سوف نذكرها خلال الموضوع.. والذين يعدهم الصدر للهيمن على المناصب السيادية بعد ازاحة خصومه.. مستغلا مظاهراتكم.. فهذه هي حقيقة ال الصدر ومساعيهم لجني اموال قارون بالدنيا على حساب رقاب الشيعة العرب. مثال:

– زهراء الصدر: احد بنات اخت السيد الصدر.. عينت بمنصب (مدير عام في شركة سومو) وبتوصية من (مافيات ال علان وال فلان المعممة)…. وتبلغ من العمر عند تعيينها فقط (23 عام) وتدير العمل بمقرها بلندن.. والمعلومات ذكرت بان دخل خوال الصدر يبلع (14) مليون دولار من النسبة التي يضعونها على كل برميل نفط، وتخيلوا ذلك منذ عام 2003.

– حسيب الصدر: ظل صامدا في منصبه منذ 2004.. ويشغل منصب مدير عام الدائرة الادارية القانونية في وزارة النفط.. ولا كتاب يصدر الا تحت يديه.. وكلنا ندرك الفساد بوزارة النفط.

– حبيب الصدر : سفير العراق بمصر.. وصاحب حفلات نانسي عجرم.. والذي يسعى لادخال ملايين المصريين للعراق كعمالة كصدام.. في وقت ملايين العراقيين تحت خط الفقر وعاطلين عن العمل.

– حسين هادي الصدر: عضو بالجمعية الوطنية ثم عضو بمجلس النواب عن قائمة علاوي قبل ان يعود الى لندن.. صاحب الرقم القياسي في تجاوز عدد الغياب في البرلمان، ومتهم بانه عراب الكومشنات: واطلق عليه (موفق الربيعي) لقب (الحل والربط) .. فلم يكن مشروع او مقاولة تعبر الا عبر السيد ؟؟

– احمد الصدر: سكرتير اول بوزارة الخارجية العراقية رغم انه بلا خبرة وصغير العمر.

– جعفر الصدر: سفير العراق في لندن.. (ويا محله لندن).. وكر المعممين.. وابناءهم.. فالسستاني والمراجع الاربع .. لا يحلى له العلاج الا بلندن.. وصهري السستاني الاثرياء بلندن.. وجعفر الصدر وال الصدر لا يطربون الا للندن؟؟

– فراس الصدر: ابن شقيق السادة (حسيب وحبيب وحسين) خوال الصدر.. مدير الدائرة الادارية والقانونية في وزارة النفط رغم انه لا يحمل شهادة اعدادية عند تعيينه، خلفا لخاله (حسيب الصدر)؟

لنعود للموضوع.. ونحذر المتظاهرين من هؤلاء (القطيع).. الذين يريد الصدر اخراجهم.. الذين تعرفونهم (بلبسهم للاكفان).. التي يلبسونها بامر من (وثنهم الصدر).. الذين يزجهم مقتدى الصدر.. لسرقة المظاهرات.. وزرع الاحباط بنفوسكم.. وزرع الاحباط بالشارع.. كما فعل سابقا من دخول الخضراء والخروج منها بشكل مسرحي.. هزيل.. ليزرع الياس بنفوس العراقيين .. .. وهذه المرة ايضا يزج (قطيعه).. لتمزيق (التظاهرات) وتشتيت الشيعة العرب المتظاهرين ليس فقط بعنوان (صدريين ولا صدريين) بل (بالملبس نفسه) بين من يلبس الكفن وبين من يلبسه.. وكأنه نحن اصبحنا (شراذم كل منا لديه حتى ملبس خاص به يختلف عن البقية).. فهل نحن الشيعة العرب (اصبحنا ممزقين حتى بملبسنا).. ومن قال للصدر نحن نريد (ان نموت بالحياة.. حتى تلبسنا لباس الاموات بعز شباب المتظاهرين).

ولنتبه بان (1000 صدري) يخرج بمظاهرات مع باقي (ابناء وسط وجنوب- الشيعة العرب) الغير صدريين.. يعادل بل يزيد قوة وتأثير عن (مليون صدري يخرجون كالقطيع بامر من مقتدى الصدر).. بمعنى مليون صدري لا قيمة لهم.. اذا تزعمهم (التيار الصدري ومقتدى الصدر).. فالصدريين جزء من العملية السياسية (كعنوان سياسي) ولديهم 54 عضو برلماني، و4 وزراء، والاف بالمناصب القيادة بالدولة عسكريا وامنيا واقتصاديا.. غير المقاولين الذين يجنون العقود الفساد التي جعلتهم من المليارديرية..

وال الصدر.. الذين لم يعد لديهم عاطل عن العمل، بل يستولون على اعلى المناصب، فجعفر الصدر سفير العراق بلندن (ويا محله لندن بعون الله)؟؟ واحمد الصدر اصبح (سكرتير اول لوزارة الخارجية).. وهو (زعطوط بمعنى الكلمة).. لا خبرة ولا علم ولا فهم.. وحبيب الصدر سفير العراق في مصر (صاحب حفلات نانسي عجرم) وهو خال (عمار الحكيم ومقتدى الصدر معا)؟؟ وثلثين الولد على الخال (مو لو ممو)؟ (ومقتدى الصدر زعيم كتلة سائرون النيابة.. ولديه ثلاث مليشيات ودهاليز مالية مرعبة).. ولم يتبقى الا ان (يخلو له الساحة لينصب ال الصدر لرئاسة الوزراء والبرلمان .. والجمهورية.. ويطلق على العراق جمهورية العراق الصدرية.. كما سرقوا جهود الزعيم قاسم… باطلاق تسمية مدينة الصدر بدل مدينة الثورة)..

وبخصوص امن الحشد.. (هذا العنوان المرعب).. الذي يشبه (امن صدام)..

فلم نخلص من حكم صدام وامنه .. الذي كان يرعب الناس.. وسمعة اجرام (ناظم كزار) و(ووطبان) و(برزان التكريتي).. الخ.. جاءنا عناوين الاجرام الجديد (ابو زينب اللامي) كمثال.. الذي هو احد (مرتزقة ولي الفقيه الايراني) وقاتل لجانب ايران ضد العراق بقتل الجنود العراقيين الذين كان يزجهم صدام بالجبهات ويضع فرق الاعدامات خلفهم ليقوم الخونة والعملاء الرخاص من مليشة بدر وابو مهدي المهندس وابو زينب اللامي وقاسم الاعرجي .. الخ بقتلهم.. مع مليشة الحرس الثوري الايراني والجيش الايراني.. وقلنا عليهم رخاص باعتراف (عزة الشابندر) الذي قال (قاتلنا مع ايران ضد وطننا العراق.. والايرانيين يبصقون علينا)؟؟ لنكتشف مدى الدونية التي تتجسد بهؤلاء.. وكما كشف اسير عراقي كيف حقق معه الايرانيين .. وما قاله المحقق الايراني بوجه اسير عراقي شيعي عربي.. (انتم شيعة العراق انكس من سنة ايران)..

فنقول (لابو زينب اللامي) اين صدام؟؟ واين ناظم كزار.. ؟ واين وطبان التكريتي وبرزان التكريتي.. واين التكارتة وامنهم وبعثهم المجرم.. اليس بمزابل التاريخ .. مشنوقين بحكم الشعب غير ماسوف عليهم.. لماذا لم تستفادون من تجارب من قبلكم.. لمتى تبقون عملاء وخونة .. للاجنبي، فالبعث فضل الاجنبي المصري الطامع بالعراق على العراقيين بالداخل، والولائيين عملاء ايران يفضلون الاجانب الايرانيين على العراقيين بالداخل.. فمتى يحكم ارض الرافدين نظام سياسي يفضل اهل العراق على الدنيا بداخل العراق ويعمل على خدمتهم وجعل مدنهم مثل مدن الخليج كدبي وابو ظبي.. بالرفاهية.. وكمدن كوريا الجنوبية وماليزيا بالصناعة والزراعة والتقدم..

ونحذر مرة اخرى من (مقتدى الصدر) وما كشفه ببيانه الاخير:

فالصدر (ماكر مخادع يسرق جهود الاخرين).. فاخيرا وقبل 25 بالشهر الحالي موعد المظاهرات.. يرسل بيان مشبوه يسرق المظاهرات منكم.. بقوله (ان السياسيين اذعنوا ان اغلبية الشعب لا تريدوهم خصوصا بعد ان اضافت ثورة الاكفان رونقا جديدا)؟؟ فالم اقل لكم هو يسرق المظاهرات .. من تحت اقدامكم.. ليسخرها لنفسه ولتياره الذي استفاد من الوضع الفاسد منذ عام 2003 لحد اليوم.. وليثبت مقتدى الصدر (المكر).. فينعت السياسيين بالفساد والسفاهة.. وهو نفسه جزء من هذه العملية السياسية الفاسدة التي جعلته بالمال الحرام يركب سيارات فارهة بعد ان كان ابيه يركب ميسيو بيشي قديمة..

والادهى انه اخرج (قطيعه) ليتظاهرون امام مرقد الامام الحسين بشعار (الفاسد يخرج بره) ولا نعلم (هل الامام الحسين اجله الله هو الفاسد حتى تهتفون امام مرقده) هل تقبلون لو قال لكم احد (اذهبوا لبيت الصدر واهتفوا كلا كلا للفاسد)؟؟ ثم النبي امر بقول كلمة الحق امام سلطان جائر فاسد (الجلاد).. وليس امام الضحية ؟؟

والاخطر ان مقتدى الصدر يريد بكل خداع .. (تدوير النفايات السياسية الحالية)

حيث يهدف الصدر.. بالقاء طود انقاذ للكتل السياسية المتهرئة.. عبر (اقتراحه باجراء انتخابات مبكرة باشراف دولي في حال عدم الذهاب الى الثورة ضد الفساد)؟؟ اي ان الصدر هدفه عدم وصول الحال لثورة ضد الفساد.. والبديل (انتخابات) سوف تشارك بها نفس هذه الكتل السياسية (فجميعهم طلبة لاستاذ واحد) هو الفساد.. ومنهم تيار الصدري وممثليهم سائرون (رب الفساد بالعملية السياسية).

ثم نسال الصدر (ترفض ان ينعتون المتظاهرين بالمندسين والمدعومين من الخارج)؟؟ السؤال (الستم نعتم امة الشيعة بالعراق بالصامتين والساكتين) لمجرد هم (لم يقلدون ابيك الصدر الثاني) الذي لم ينطق باي جملة ضد صدام جهر باسمه بالعداء.. بل رفع شعارات معادية لامريكا في وقت امريكا تدعم المعارضة لاسقاط صدام المقبور حكم البعث المجرم.. واليوم تريد ان ترفع شعارات (مسيسة) ضد امريكا في وقت امريكا (حررتنا من طغيان البعث وصدام ومن موروث 1400 سنه من حكم السنة على رقاب الشيعة بالعراق عام 2003)..

ثم (لماذا تريد ان يهتفون ضد امريكا) ومن قتل المتظاهرين هم الحشد ووزارة الداخلية التي يهيمن عليها بدر وكلاهما موالين لايران، وليس لامريكا.. هل من سرقنا امريكا ام الموالين لايران من حزب الدعوة والمالكي والمجلس الاعلى والنصراوي محافظ البصرة من المجلس الاعلى وعبد الفلاح السوداني من الدعوة وحزب الفضيلة لليعقوبي وسائرون للصدر .. الخ..

ومقتدى لا يريد ان يرفع السلاح ضد الفاسدين.. لان ذلك يعني رفع السلاح ضده هو نفسه (الذي هو جزء اساس بالعملية السياسية الفاسدة بعد عام 2003).. علما كل خطب الصدر عبارة عن كلام انشائي يخلو من اي مشروع او قضية تنطلق من هموم ومصالح ابناء وسط وجنوب..

ونقول للصدر.. هل اطلعت على الموقف الامريكي من التظاهرات.. قبل ان (تصرح)..

فقد صرح (غابريال صوما).. عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأميركي دونالد ترامب.. ما نصه (انالحديث عن وقوف واشنطن خلف تظاهرات أكتوبر في العراق او دعمها، غير دقيق وبعيد جداً عن الواقع، فأمريكا تريد تقليص نفوذها في المنطقة والتقليل من المناطق الموجودة فيها، ولهذا سحب الرئيس ترامب الجيش الامريكي من سوريا”.وبين ان “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والادارة الأمريكية لا يريد ان اي مشاكل للعراق، بل على العكس هم يريدون للعراق ان يكون بلدا مسالما ويسير وفق الديمقراطية”، منوها الى انه “كلما قلت المشاكل في العراق كان ذلك افضل لأمريكا”.واضاف مستشار ترامب ان “هناك بعض الجهات العراقية المقربة والمدعومة من قبل ايران، تبث انباء عن وقوف أمريكا بالاحتجاجات في العراق، ضمن خلط الاوراق، الذي يأتي ضمن الخلاف الأمريكي – الايراني..

”. بعد كل ذلك باي حق تدعو للهتاف ضد امريكا او حرق علمها.. فاليس هذا يعتبر من (قلة الادب).. ونشر ثقافة الكراهية.. فهل سمعت يوما امريكي حرق علم العراق او داس عليه.. او هتف شعارات معادية له.. الم تحررنا امريكا من طغيان 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة بالعراق.. فلمتى تستمرون ناكري جميل من يمد يديه للشيعة العرب بارض الرافدين..

ثم كل ثورة تحتاج لدعم دولي.. فاذا روسيا معروفة بدعمها نظام بشار الاسد بسوريا والنظام الايراني.. وايران تدعم الطبقة السياسية الحاكمة الفاسدة بالعراق.. والصين تدعم ايران، وايران تدعم الاحزاب الاسلامية الحاكمة بكل دموية والفاسدة بالحكم ببغداد.. واوربا تقف لجانب ايران بخصوص البرنامج النووي.. فلم يعد لنا غير امريكا.. بغض النظر عن رايكم بها.. فامريكا لديها مواقف لجانب الشيعة بالعراق باسقاط صدام، وتسليم الحكم لانتخاباب.. ودعمنا ضد القاعدة وداعش والمليشيات.. فخير لنا ان تكون امريكا لنا صديق وحليف، من ان تكون لنا عدو.. فالخليج واليابان وماليزيا واوربا عرفوا كيف يكسبون امريكا لبناء دولهم وتقويتها.. وكل دولة تتحالف مع ايران وروسيا والصين مصيرها الدمار والخراب كليبيا وسوريا وعراق صدام المقبور.. الذي رفضت روسيا اسقاطه حتى النفس الاخير..

ونحذر هنا .. من (شعارات تريد تمزيق جغرافية الشيعة العرب بوسط وجنوب) تخرج من (البصرة)

فما بين

(شعار كركوك كوردستانية.. نفط كركوك لكوردستان) الى شعار الجحوش (نفط البصرة للبصرة)

فبظل المظاهرات بوسط وجنوب ومنها بغداد، التي هي مظاهرات جمعية.. تخرج اصوات مشبوهة تستهدف سلخ البصرة باقليم منفصل عن باقي وسط وجنوب الشيعي العربي، وترفع شعارات (البصرة للبصريين) وكان هناك شعب يختلف عن شعب وسط وجنوب، وليسوا كلهم شيعة عرب.. وكذلك يرفعون شعارات الجحوش (نفط البصرة للبصرة) لحرمان شعب وسط وجنوب من حقوقهم من ثروتهم.. بالمقابل نجد الاكراد لانهم يملكون مشروع وقضية سياسية جامعة لهم.. تبنوا مشروع كوردستان واقليمها، ورفعوا شعارات كركوك كوردستانية، ونفط كركوك لكوردستان.. فشتان بين جحوش الشيعة .. والاصلاء الكورد ..

وحول سلمية المظاهرات من عدمها.. فهذا لا يحدده . .الا مسار الاحداث..فالقرار ليس بيد احد

“فاذا لم تكن ذئبا على الأرض أجردا..كثير الأذى بالت عليك الثعالبُ ”

وان لم تكن نسرا على قمة السما.. عليك جرابيع الكهوف تكالبوا

فكن شامخا كي لاتداس بارجل .. ٍلكي لا توارى بالتراب الكواكب

فلمن يقول (نريد مظاهرات سلمية).. نقول .. صدقت لا نريدها مسلحة؟؟ ولكن.. عندما تجد الشعوب.. (ان الانتخابات..لا تغير الوضع والحال نحو الاحسن) .. وتدور الفاسدين كل اربع سنوات.. وعندما تجد الشعوب.. (ان المظاهرات.. قد قمعت بالرصاص والاعتقالات والتعذيب والرعب).. عندها لا تطلب من شباب اعمارهم من (16 الى 25) سنة..مندفعين بحكم العمر.. ومستعدين لكل وسائل العنف .. ان يجدون الا سبيل واحد (السلاح).. وبس الله يستر.. ان يدخل العراق بنفق سوريا..فالنظام السياسي الحالي غير قابل للتغيير.. ولا تتوقع التغيير من نظام منخور بكل مفسدة ..واذا المقابل يستهدفك بالسلاح.. فلا تتوقع بان جموع الشباب ستصبر بان تكون كخراف ضحية.. للابد.. والاخطر ان المتظاهرين ان يستمرون بلا مشروع سياسي بديل.. عن ما هو موجود حاليا.. والمرفوض شعبيا.

بالمحصلة: فلمن يقول (نريد مظاهرات سلمية)؟ (فهل المقابل سوف يحترم سلميتكم..ام يشحذ اليوم السلاح ليوجهه لصدوركم)؟؟ والم تسمعون حكمة التاريخ.. رغم علمنا اننا لا نريد (ان ندخل الدوامة السورية).. بنفس الوقت لا نريد العودة لما قبل عام 2003.. ولا البقاء بالوضع المزري الحالي..

وهنا نقول لمقتدى الصدر .. مطالب المتظاهرين واضحة.. وتحتاج لمشروع وقضية تنطلق من هموم ومصالح شعب وسط وجنوب.. (الشيعة العرب) الذين لا تنتمي انت لقبائلهم ولا عشائرهم.. فعائلته ال الصدر اصولها اجنبية لبنانية من قرية شحور من جنوب لبنان.. اي انت اجنبي عن العراق حالك حال السستاني وخامنئي وسليماني.. ومن لف لفهم..

ونقول للمتظاهرين الشيعة العرب.. لا خلاص لكم الا في طرح سبيلنا للخلاص (حقيبة واحده بـ 32 نقطة)..(مطالب المتظاهرين) تعكس (نضوج ووعي).. وعلى الرابط التالي:

……………………….

واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

…………………….

سجاد تقي كاظم