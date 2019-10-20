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البيئة تكشف حقيقة وجود تلوث اشعاعي بمستشفى في كركوك

أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، سلامة مجمع مستشفى آزادي التعليمي في محافظة كركوك اشعاعيا بعد إجراء المسوحات والفحوصات الإشعاعية.

وقالت مدير عام مركز الوقاية من الاشعاع بشرى علي احمد في بيان ان “الفرق الفنية التابعة للمركز قامت بزيارة ميدانية لمستشفى أزادي التعليمي لتقييم واقع الوقاية الاشعاعية للعاملين في المستشفى حيث استخدمت اجهزة المسح الاشعاعي الميدانية ودراسة خطط وأساليب الفحوصات الاشعاعية وسجلات الفحوصات لعمليات القسطرة والاطلاع على حجم العمل الاشعاعي في المستشفى للتقييم الكامل للوقاية الإشعاعية”.

وبينت احمد ان “نتائج القراءات الميدانية لأجهزة المسح الإشعاعي اثبتت عدم وجود اي مؤشرات لتلوث اشعاعي، بعد إجراء المسح الأشعاعي واخذ نماذج لأجراء التحليلات المختبرية لها”.

واشارت الى ان “هذا الاجراء ياتي ضمن أطار الجهود التي يبذلها مركز الوقاية من الأشعاع في الحفاظ على الأنسان والبيئة من مخاطر التلوث الاشعاعي”.

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