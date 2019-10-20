الدخيلي يحيل ملفات الفساد في دوائر ذي قار الى النزاهة

المكتب الإعلامي

كشف محافظ ذي قار ، عادل الدخيلي ، عن إحالة عدد من ملفات الفساد المالي والإداري في دوائر المحافظة إلى هيأة النزاهة والإدعاء العام للتحقيق فيها ، تماشياً مع توجيهات المرجعية الدينية العليا ومطالب المتظاهرين في محاسبة المفسدين .

وقال الدخيلي ” إن قضايا فساد مالي وإداري في عدد من دوائر المحافظة يجري التحقيق فيها بالتنسيق مع المديرية العامة للتحقيقات في هيأة النزاهة ، تتعلق باستغلال السلطة خلاف المصلحة العامة ” .

وأشار إلى ” مخالفات قانونية في معاملات بيع العقارات و جباية أجور الكهرباء وآلية صرف وقود السيارات الحكومية والإضرار بالمال العام ” .

وتوعّد الدخيلي بفتح المزيد من ملفات الفساد السابقة منها والحالية ومحاسبة المفسدين مهما كان موقعهم .

المكتب الاعلامي

لمحافظ ذي قار (عادل الدخيلي )