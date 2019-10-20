الرافدين يصدر توضيحاً بشأن تحويل شقق بسماية من المقترض البائع للمشتري

ذكر مصرف الرافدين ان تحويل ملكية نقل الوحدة السكنية في مجمع بسماية السكني من المقترض الاصلي الذي يقوم ببيعها الى شخص اخر تخضع لشروط قانونية من بينها دفع 50 بالمئة او اكثر من قيمة الوحدة السكنية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان المصرف حدد قيمة الدفع لقيمة الشقة المراد تحويلها من المقترض الى الشخص المشتري وهي ان تكون نسبة الدفع 50 بالمئة او اكثر من قيمة الوحدة السكنية وعدم ترويج المعاملات اقل من النسبة المذكورة في حالة تحويل عقد القرض الخاص بالمشروع.

واشار الى انه لايتم صدور عدم ممانعة بالتحويل الاصلي الا بعد سلامة موقف المقترض والتأكد من مدى التزامه بالتسديد على ان يسدد ما بذمته من اقساط متاخرة.