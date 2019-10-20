الزارعون بالدموع

يديعوت– بقلم اسرائيل موشكوفيتس

268 كيلو متر على الحدود الاطول في الدولة تفصل بين جيبي تسوفر في الجنوب ونهرايم في الشمال. ولكن رغم المسافة البعيدة بينهما بالمقاييس الصغيرة لدولة اسرائيل، فانه يحوم فوق المكانين تهديد مشترك وحقيقي جدا: دعوى ملكية اردنية.

امس، قبل أقل من شهر من الموعد الذي يفترض بهذه الاراضي ان تعود الى سيطرة المملكة، قال مسؤولون كبار في وزارة الخارجية انه يلوح تأجيل لخمسة حتى سبعة اشهر في اعادة جيب تسوفر الذي في العربا الوسطى. ولكن البشرى المتفائلة سرعان ما اصطدمت بنفي قاطع. فقد اوضحوا في المملكة أمس بان قرارهم عدم تجديد ملاحق اتفاق السلاح نهائي وقطعي، وهكذا قضي على مصدر دخل مزارعي المحيط.

لم تأتي الضربة المفاجئة صدفة. فقبل 25 سنة وقع اتفاق السلام مع الاردن الذي يوفر لنا هدوءا نسبيا على الحدود الشرقية للدولة. في تلك الايام، وفي اطار الحدود الجديدة التي رسمت، اندرج الجيبان – اراض زراعية شرقي قرية تسوفر الزراعية في العربا واراض في منطقة نهرايم، بين اليرموك ونهر الاردن في الشمال. وحسب الاتفاق، فان هذه الاراضي اجرت لاسرائيل لـ 25 سنة. ويحق لكل طرف من الطرفين الغاء الاتفاق، باخطار مسبق بسنة. وقبل نحو سنة اعلنت الاردن بان ليس في نيتها تجديد سريان مفعول الاتفاق. وصرح الملك عبدالله بان هذه “اراض اردنية وهي ستبقى كذلك لان الاردن سيطبق سيادته عليها”.

وحسب تقارير في الاردن فانه اذا لم يتغير شيء، فان تسوفر ونهرايم ستعاد الى سيطرة المملكة في 10 تشرين الثاني القريب القادم. والمباحثات على انتهاء مفعول الاتفاق تجري هذه الايام بين وزارة الخارجية وقيادة الامن القومي وبين الجانب الاردني والاتصالات في الموضوع مستمرة. ليس واضحا الان ما الذي ستعطيه اسرائيل بالمقابل للاردنيين، ولكن واضح انه بالنسبة للجيبين سيتعين التنازل للملك عبدالله في مشاريع مختلفة كانت عالقة حتى الان من الجانب الاسرائيلي.

تسوفر – مس بالرزق

لقد وقعت البشرى القاسية من جانب الملك عبدالله كالبرق في يوم صاف على سكان قرية تسوفر الزراعية نحو 30 عائلة تفلح 1.500 دونم في الجيب تخاف على مصدر رزقها ومستقبلها. واذا لم تمدد الحكومة الاردنية الاتفاق بالفعل، فهذه تعد ضربة قاضية حقيقية. وهذه العائلات تدور بين الامل واليأس في محاولة منها لرد القضاء.

“نحن متفائلون، والا لما كنا مزارعين”، قال امس عز عفروني، منسق الاقتصاد في تسوفر، “ولكننا لا نجري المقابلات الصحفية في هذا الشأن الحساس”. في المجلس طلبوا من المزارعين والسكان الا يتطوعوا بالمعلومات خوفا من ان يخرب هذا على المساعي الحالية لتمديد الاتفاق. وحتى رئيس المجلس ايال بلوم دخل في حالة صمت.

“احد لا يعرف ماذا سيكون”، شرح احد سكان المكان الذي وافق رغم ذلك على أن يقول شيئا. “توجد امنية ويوجد واقع. ولكن الواقع هو أننا لا نعرف. هذا وضع حساس جدا. كل شيء منوط بالملك عبدالله”. اما مزارع آخر فاضاف: “في الصباح كانوا متفائلين، في الظهيرة قالوا العكس، نحن لم نعد نعرف ماذا سيكون”.

وروى احد العاملين في المرافق بان ارباب عمله ليسوا متفائلين جدا. “هم مستعدون لان يقال لهم بعد قليل انه لم يعد هناك جيب. فما الذي سيفعلوه بعد ذلك؟ هذا سؤال جيد. من اللحظة التي بدأت فيها هذه المسألة اعتقدوا انها موضوع وقت فقط. قالوا لهم ازرعوا فزرعوا. وعلى أي حال فان فرع الزراعة هو فرع مع الكثير جدا من التوتر والضغط، ولهذا يبدو لي انهم جد مشوشون. انا لا ادخل في جيوب الناس ولكن في اقتصادنا توجد عائلتان زرعتا في السنة الماضية 100 دونم فلفل، اما هذه السنة فقررتا زراعة 60 فقط. واسقطتا 40 دونما بسبب الوضع.

نهرايم – نودع جزيرة السلام

قبل 74 سنة ولد يردينا منور في نهرايم، ابنة لاحد عاملي شركة الكهرباء الذين كانوا يعيشون في قرية العاملين لبناة محطة توليد الطاقة، عند ملتقى نهري الاردن واليرموك. وغدا ستأتي على نحو خاص للمشاركة في حفل الوداع “لجزيرة السلام”، الموقع التاريخي الذي يسمح بجولة مع اطلالة على محطة توليد الطاقة القديمة التي اقامها بنحاس روتنبرغ.

“يحزنني جدا أن تكون هذه المنطقة ستعاد الى الاردن”، روت منور بألم، “اشعر انهم يقطعون لي جزءا من جسدي ونفسي. لم اصدق ان هذه المنطقة ستعاد الى السيادة الاردنية، كنت واثقة انه منذ اتفاق السلام ستبقى المنطقة مؤجرة لاسرائيل لسنوات طويلة اخرى”.

منور ليست وحيدة. معها كثيرون آخرون ولدوا وترعرعوا على شاطيء الاردن يعيشون اليوم احباطا هائلا. “بعد اتفاق السلام كان احساس بالتفاؤل”، استعادت ميرالا دافيد الذكرى وهي التي ولدت قبل 85 سنة في كيبوتس اسدوت يعقوب. “اعتقدنا ان هذه الشراكة ستبقى الى الابد. في الاحلام الاكثر تشاؤما لم اقدر بان هذه المنطقة ستعاد الى الاردن، نحن جد حزينون”.

نوعامي شوشاني، 75 سنة، ولدت في كيبوتس اسدوت يعقوب اضافت: “لا اشعر ان الدولة معنا. كنت اتوقع ان تحقق خططنا المشتركة مع الاردن الى مشاريع في مجال السياحة. توجد خطط وكلها على الورق. لو كانت دولة اسرائيل عالجت الوضع في الـ 25 سنة الاخيرة لما كنا في هذا الوضع. انا غاضبة لانهم لم يساعدوا في الحفاظ على هذا المكان”.

كما أن عوديد جفني، 85 سنة، من مواليد الكيبوتس اعرب عن خيبة أمله فقال: “في اليوم الذي تعاد فيه الارض الى الاردن سيكون يوم اسود في تاريخ اسرائيل. فعن الارض لا يمكن التخلي. كان فشل في المفاوضات مع الاردنيين، واشعر باحساس شديد جدا من الاحباط.

شاي هدار، مدير موقع نهرايم، يواجه في الاسابيع الاخيرة الاف الاسرائيليين الذين يأتون الى جزيرة السلام ويحاولون استغلال الزيارة الاخيرة في الجزيرة قبل أن تعاد الى السيادة الاردنية.

“منذ أن تصدر الموضوع العناوين يوجد ارتفاع حاد في عدد الزوار، عدد يذكرنا بالزوار الذين جاءوا فور اتفاق السلام”، يروي عيدان غرنباوم، رئيس المجلس الاقليمي عيمق هيردين. “الاحساس هو أنهم يريدون أن يروا على ماذا يدور الحديث، اهتمام، تعاطف وتقمص عاطفي مع المزارعين وأمل.