باشراف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ورشة عمل متقدمة لتدريب 60 سعودياً على الاستقرار واحتواء النزاعات

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، أن التعاون السعودي الأمريكي أثمر عن تأهيل أكثر من 60 شابًا محترفًا من مختلف الوزارات في المملكة في مجال الاستقرار واحتواء النزاعات،

واشار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن بان البرنامج سيجعل المشاركين فيه ليكونوا مستعدين ومجهزين بالمعرفة لاسيما وأن المستقبل يتطلب حل المشكلات المعقدة والمتفاقمة يوميًا في مناطق الصراع وعلى وجه التحديد العمل على المساهمة في تنمية اليمن.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها آل جابر في افتتاح أعمال ورشة عمل الاستقرار الثانية صباح اليوم الأحد العشرين من اكتوبر 2019 الجاري بتنظيم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجمهورية اليمنية، السيد كريستوفر هنزل، ووفد من مكتب شؤون النزاعات وعمليات تحقيق الاستقرار في وزارة الخارجية الأمريكي، ومشاركة ممثلين عن الجانب السعودي من مختلف القطاعات الحكومية، ومنتسبي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

وأضاف آل جابر في كلمته أن نجاح ورشة العمل الأولى هي انعكاس على الشراكة الاستراتيجية السعودية الأمريكية المتينة ذات التأثير القوي .

وتأتي هذه الورشة والتي يتم تنظيمها للمرة الثانية بهدف تسليط الضوء على أهمية الإستقرار في الدول وبذل المزيد من الجهود والعمل على تحقيقه للحد من الصراعات التي تهدد الأمن وتعرقل سبل الاستقرار في الدول والمنطقة.