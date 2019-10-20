بالتعاون مع دهوك.. الموصل تعتقل 3 اشخاص ارتكبوا جريمة بشعة بحق طالبة

اعلنت الداخلية العراقية اعتقال 3 اشخاص قاموا بقتل طالبة في مدينة الموصل نحرا بسكين.

وذكر الناطق باسم الداخلية في بيان، “بإشراف شخصي من قبل قائد شرطة نينوى وبعد تشكيل فريق عمل مكون من (مديرية ام الربيعين ومكافحة الاجرام ومديرية ابي تمام وخلية الصقور الاستخبارية) وبعد اخذ الموافقات القضائية من محكمة تحقيق نينوى والتنسيق مع رئاسة استئناف دهوك ومديرية شرطة دهوك ومديرية اسايش دهوك تم وخلال ( ٤٨ ساعة ) كشف جريمة قتل بحق طالبة في المرحلة الثانية كلية الصيدلة والتي تم ذبحها داخل دارها في منطقة حي الرفاق في الجانب الايسر لمدينة الموصل بواسط الة جارحة (سكين) وسرقة مبلغ عشرين الف دولار امريكي وثمانية عشر مليون دينار عراقي.

واضاف انه تم القبض على ثلاثة اشخاص اشتركوا بتنفيذ الجريمة البشعة، وقد تم تدوين اقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا واجراء كشف الدلالة وسيتم اكمال جميع الاجراءات القانونية بحقهم لاحالتهم الى محكمة الجنايات المختصة.

واوضحت تم القبض على اثنين منهم في منطقة ( القوسيات ) في الجانب الايمن لمدينة الموصل والقبض على المجرم الثالث في مدينة دهوك.