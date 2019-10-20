(بالفيديو) شاهد هندي يتحدى أسد ويجلس أمامه وجها لوجه

شعر زوار حديقة الحيوان في نيودلهي بالرعب والدهشة يوم الخميس ، عندما رصدوا رجلا يحاول اجتياز السياج المرتفع المحيط بـ”عرين الأسد” بغرض مضايقة واستفزاز الحيوان المفترس. وتمكّن ريحان خان (عمره 28 عاما)، الذي وصفه شهود عيان بأنه سكران ، من تجاوز السور على الرغم من الجهود التي بذلها حراس حديقة الحيوان لمنعه.

والتُقطت مجموعة من الصور للرجل، وهو يجلس وجها لوجه أمام الأسد، قبل أن يظهر مستلقيا بجانبه، ويبدو أنه دفع ملك الغابة لمهاجمته.

وانتهت الحادثة عندما قام عمال حديقة الحيوانات بتهدئة الأسد، وإنقاذ الرجل دون إصابته بأي خدش . وبهذا الصدد، قال أنيش أنديريا، من هيئة الحفاظ على الحياة البرية: “يمكن لأسد بهذا الحجم أن يقتل إنسانا خلال 15 ثانية”.