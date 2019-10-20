جامعة الدول العربية تهدي اكثر من 3000 كتاب الى مكتبة جامعة الموصل

صوت العراق – فراس الكرباسي:

اهدت مكتبة جامعة الدول العربية اكثر من 3000 كتاب لمكتبة جامعة الموصل، في إحتفالية اقيمت في مقر جامعة الدول العربية، بحضور الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط وسفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية الدكتور احمد نايف الدليمي.

واشتمل الاهداء على عدد من الموسوعات والمراجع في تخصصات العلوم السياسية والاقتصاد والقانون وفي المجالات العلمية والطبية والهندسية والتأريخية والادبية.

واكد الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، ان “مكتبة جامعة الموصل مرت بمأساة كبيرة بسبب تدمير محتوياتها من قبل الجماعات الارهابية”، مشيراً الى ان “هذه الهدية ستمثل جزءا لاعادة الحياة اليها”، لافتا الى ان “العراق يستعيد اليوم عزمه وقوته”.

من جانبه، قدم سعادة سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية الدكتور احمد نايف رشيد الدليمي الشكر للسيد الامين العام لجامعة الدول العربية ولمكتبة الجامعة لتقديمها الاهداء من الكتب الى مكتبة جامعة الموصل، مبينا الجريمة التي تعرضت لها المكتبة بتدمير محتوياتها المكونة من اكثر من مليون كتاب ومطبوع وعشرات الالاف من المخطوطات وكذلك الكتب النادرة التي تعود الى اوائل القرن الثامن عشر وخمسة الاف كتاب يعود الى تأسيس الدولة العراقية عام 1921.