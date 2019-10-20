شعار نفط البصرة للبصرة يبشر بكل خير

احمد كاظم

انتفاضة اهل البصرة اهل النفط المنهوب رفعت شعار نفط البصرة للبصرة ما يشير الى وعي و ادراك ان نفطهم يهدر على الاخرين داخل العراق و خارجه بينما نفط كردستان فقط لكردستان.

هذا الادراك و الوعي يجب ان يشمل كل اهل الوسط و الجنوب لانهم يعانون من الفقر في الطعام و العمل و السكن و التعليم و الكهرباء و حتى الماء بينما الاخرون في بقية العراق ينعمون بما هو احسن.

اكثر من 90% من مال الخزينة و الميزانية مصدره نفط الوسط و الجنوب ما يعني ان بقية العراق تعيش على نفط اهل الوسط و الجنوب الذين حصتهم من النفط تلوث البيئة و ما يصاحبها من امراض و سرطانات.

اهل الوسط والجنوب قبل هذا الشعار الشريف كانت شعاراتهم حول وحدة العراق (الوهمية) بينما شعارات اهل كردستان حصرية لكردستان و شعارات اهل المنطقة الغربية و نينوى حصرية لهم.

شعار نفط البصرة للبصرة اول من استنكره سياسيون فاسدون من اهل الوسط و الجنوب لانهم يعلمون ان الخلاص منهم اسهل اذا رافق شعار نفط البصرة للبصرة شعار اقليم الوسط و الجنوب.

نفط الخليج حوّل صحراء الخليج الى جنان زراعية و نشر الرفاه بكل اشكاله بين اهل الخليج مقارنة بفقر اهل البصرة و بقية الوسط و الجنوب الذين ينعم بنفطهم الاخرون.

الكويت و قطر و الامارات اصغر مساحة من الوسط و الجنوب و بعضها اصغر من البصرة و مع ذلك ينعمون بكل شيء بينما اهل البصرة وبقية الوسط و الجنوب يزدادون فقرا لان نفطهم ينهب (برضاهم).

المخزي و المعيب ان ساسة اهل الوسط و الجنوب في مجالس المحافظات في الحكومة المركزية و في البرلمان اول الرافضين لهذا الشعار لكي يتمتع الوسط والجنوب بخيراته لانهم اصبحوا اثرياء بعد ان خانوا الامانة.

باختصار: شعار نفط البصرة للبصرة الشريف سيتبعه شعار نفط الوسط و الجنوب لأهل الوسط و الجنوب خاصة بعد ان قتلهم و جرحهم خونة منهم.

الرحمة على ارواح شهدائنا الابرار و الصبر الجميل لأهلهم و محبيهم و الخزي و العار على الذين خانوا امانتهم بنهب نفطهم و هدره على الاخرين.