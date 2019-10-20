شهود عيان: اندلاع حريق ضخم قرب مقر عسكري في بغداد

قال مصادر اعلامية وشهود عيان يوم السبت ان حريقا اندلع قرب مقر عسكري شمالي العاصمة بغداد.
وبحسب المصادر والشهود فإن حريق هائل نشب قرب مقر عسكري تابع للفرقة ١١ على طريق بغداد – بعقوبة قرب منطقة بوب الشام شمالي بغداد.
قال مصادر اعلامية وشهود عيان يوم السبت ان حريقا اندلع قرب مقر عسكري شمالي العاصمة بغداد.
وبحسب المصادر والشهود فإن حريق هائل نشب قرب مقر عسكري تابع للفرقة ١١ على طريق بغداد – بعقوبة قرب منطقة بوب الشام شمالي بغداد.
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