في تسوفر يخافون على الفلفل ويحافظون على الصمت

هآرتس – بقلم الموغ بن زخري

بعد شهر تقريبا، المزارعون من جيب تسوفر الذي يقع في العربة يمكن أن يجدوا انفسهم عاطلين عن العمل. الاراضي الزراعية التي يفلحونها بالفلفل ستتم اعادتها للاردن، وهم سيظلون بدون اراض يفلحونها. ورغم ضغط الوقت، المزارعون في هذا الجيب، الذين في الاوقات العادية لا يترددون في الاحتجاج على مواضيع مثل ارتفاع سعر المياه وزيادة الاستيراد من الخارج، التزموا الصمت. فهم لا يتحدثون مع وسائل الاعلام ولا يقولون أي شيء عن المخاوف حول مستقبلهم الاقتصادي، في المكان الذي تعتبر فيه الزراعة تقريبا هي الخيار الوحيد. ايضا التقرير أمس بأن الاخلاء يمكن أن يتأخر من اجل استنفاد المفاوضات على استمرار الزراعة في الجيب، حتى بعد نقل السيادة، لم يشجعهم على التحدث خوفا من افشال المحادثات.

في ظهيرة أمس كان الطقس في تسوفر يبعث على النعاس مثلما في كل موشاف زراعي في العربة. هنا وهناك اجتاز عمال تايلانديون الشارع وقاموا بنقل منتوجات زراعية. واصحاب المزارع تنقلوا بين الحقول والموشاف. “خسارة على الوقت”، قال أحد المزارعين من المنطقة. “توجد تعليمات من المزارعين، عدم التحدث مع وسائل الاعلام”. مزارع آخر ليست له قطعة ارض في الجيب الاردني، سمح لنفسه بأن يكون متحررا اكثر وكشف بصورة مستقيمة أن “لا احد هنا يعرف حقا ما يحدث”، وقبل انهاء اقواله اعترف بأن الموضوع نفسه “يقلق الموشاف جدا”.

في سكرتارية الموشاف جلس شخص واحد وهو مركز الحقول الحالي، عاز عفروني. وهو ايضا ملتزم بقرار عدم اجراء مقابلات حول ذلك. “على ذلك لن أتوسع في الحديث، يمكن التحدث عن مواضيع اخرى”، قال. وهو لا يفكر بأن النشر عن هذا الامر لن يساعد، وهو لم يظهر أي تفاؤل حول حل دبلوماسي.

لقد وافق على القول بأنه لم يتم طرح خطة بديلة اذا تم حقا اخلاء المزارعين من الجيش في الاسابيع القريبة القادمة. في سلطة اراضي اسرائيل التي كان يجب عليها تقديم حل بديل كهذا، قالوا إن الموضوع قيد علاج المستوى السياسي وأنهم سيفعلون ما ستنص عليه القرارات المتخذة ووفقا لتوجيهات الوزير المعين.

قبل سنة تقريبا، بعد اعلان الاردن، استمر المزارعون عملهم في الجيب كالعادة. لقد قاموا بفلاحة الارض وزرعوها. موسم الفلفل سينتهي في نهاية شهر أيار، واذا طالب الاردنيون بالارض في الشهر القادم فان المنتوج لن يقطف وسيحدث ضرر اقتصادي كبير. الخوف من هذا الوضع يجعل المزارعين يصرحون بحذر، هذا اذا صرحوا أصلا.

مساحة جيب تسوفر تبلغ 4500 دونم. منها 1100 دونم تستخدم للزراعة من قبل 35 شخص من السكان. بالنسبة لعدد منهم، الحديث يدور عن منطقة زراعية وحيدة توجد لديهم. بالنسبة للآخرين الحديث يدور عن منطقة يفلحونها اضافة الى مناطق زراعية اخرى في دولة اسرائيل. في السنة الماضية، في اليوم الذي نشر فيه الاردن الاعلان عن الرغبة في استعادة الجيب، المزارعون واصحاب الوظائف في الموشاف تحدثوا. من كان مسؤول

الاقتصاد في الموشاف، ايتان لايفشيتس، اعتبر العملية “حكم بالاعدام على 35 مزارع، يفلحون الاراضي، وفي مرحلة لاحقة حكم بالاعدام على الموشاف كله”.

لايفشيتس الذي كان متشائما بخصوص حل يمكن المزارعين من الاستمرار في فلاحة الاراضي في الجيب، قال للصحيفة بأنه قريبا من تسوفر هناك قطعة ارض تم تنظيفها من الالغام في السنوات الاخيرة. ومع الاستثمار المطلوب يمكن أن تكون البديل للمزارعين الذين سيفقدون اراضيهم. وقد قدر الاستثمار بعشرات ملايين الشواقل. وفي محادثة مع مصدر كبير للتخطيط في منطقة الجنوب يتبين أن الموضوع لم يطرح في المؤسسات ذات الصلة.

اضافة الى الخوف من المستقبل، في تسوفر يخططون للتوسع. في الشهر الماضي قدم لمؤسسات التخطيط خطة مفصلة لاضافة 49 قسيمة زراعية جديدة، زيادة على الـ 101 قسيمة الموجودة. من شرح الخطة لا يبدو أن تطوير الملكية لكل مزارع سيكون حلا لمزارعي الجيب.