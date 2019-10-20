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كوردستان والامم المتحدة يستعدان لموجة لجوء جديدة

يستعد اقليم كوردستان لاستقبال مزيد من اللاجئين السورين على شكل دفعات بعد الهجوم التركي في المناطق الشمالية من سوريا وبخاصة الكوردية منها.
وقال وزير داخلية في اقليم كوردستان ريبر احمد في مؤتمر مع منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى العراق مارتا رويدس انه يتوقع موجة نزوح الى مدن الاقليم.
ومنذ بدء الهجوم الذي بدأ في العاشر من الشهر الجاري، استقبلت مدن الاقليم ومخيماتها 5 الاف لاجئ، بحسب وزير الداخلية.
وبهذا الصدد دعا احمد ضرورة مساعدة اللاجئين الوافدين الى كوردستان، وهذا الامر اكدت عليه المنسقة الاممية، وقال إن المنظمة الدولية ستبذل جهداً لمساعدة الإقليم لإيوائهم في المخيمات.

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