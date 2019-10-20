لكل شيء حدود الا فساد الفاسدين لا حدود له

رشيد سلمان

الرئاسات الثلاث ثرثرت عن الاصلاح و وعودها الكاذبة و لم تقل كلمة واحدة عن تخفيض رواتبها و مخصصاتها و منافعها الفاحشة التب تعادل 40% من الميزانية.

الرئاسات الثلاث ثرثرت بوعودها الكاذبة عن جنّات النعيم المقبلة للفقراء و العاطلين المنتفضين و لكنها لم تقل من اين سياتي المال و هي تنهب 40% من الميزانية الخاوية.

سبب عدم اشارتهم الى ما ينهبونه من المال لانهم يعتقدون مع ان ثراءهم فاحش انها هبة من الله عز وجل مكافئة لهم و لعائلاتهم التي تلهو في ملاهي اللهو خارج العراق.

عدم تطرقهم الى ما ينهبوه من المال العام يؤكد ان ثرثرتهم عن الاصلاح و عقد الاجتماعات و تأليف اللجان هو خداع للمنتفضين الفقراء العاطلين لكسب الوقت.

هؤلاء الفاسدون لم يكتفوا (باحتلال) المناصب داخل العراق و نهب 40% من الموازنة بل حولوا السفارات و القنصليات الى منتديات عائلية ليصل النهب الى 60% من الوازنة.

سؤال الى الرئيس التشريفي و الرئيس التنفيذي و الرئيس التشريعي:

هل تعتقدون ان اموال رواتبكم و منافعكم و مخصصاتهم و حماياتكم الفاحشة حق مع انكم لم تنجزوا اي شيء نافع منذ توليكم المناصب؟

اذا كان الجواب انها حق فاين حقوق المواطنين الاخرين؟

اذا كان الجواب انها ليست حق بل منهوبة فلماذا تستمرون بنهبها؟

نصيحة الى رئاسات الفساد:

اولا: اصلاح فسادكم يبدأ بتخفيض رواتبكم الى اعلى راتب 5 ملايين دينارا شهريا و الغاء كافة مخصصاتكم و منافعكم و حماياتكم و عندها تكون وعودكم بالإصلاح لها (بعض) المصداقية.

من لا يروقه له خفض الراتب و الغاء المخصصات و المنافع و الحمايات ليرحل لان الوظيفية اختيارية و ليست تجنيدا اجباريا و سيشغلها من هو وطني و نزيه و كفوء.

ثانيا: اصلاح فسادكم يبدأ بنظام انتخابات اساسها الدوائر المتعددة و الترشيح الفردي من ابناء الدوائر الانتخابية حصريا ثم فرز الاصوات مباشرة بعد انتهاء مدة التصويت بدون تزوير ام تجيير او بيع وشراء الاصوات.

ثالثا: حكومة اغلبية نيابية بدلا من حكومة محاصصة قومية و مذهبية.

رابعا: اصلاح الستور الفاسد الذي خلق و رسخ الفساد

خامسا: اصلاح القضاء الفاسد الذ خلق و رسخّ الفساد.

ملاحظة: تأليف اللجان و الخلايا غير مجدي لأنكم سبب الفوضى بكل اشكالها و سيهدر المزيد من المال العام عليكم و على اقاربكم و احبابكم.

الرحمة على شهدائنا الابرار و الصبر الجميل لأهلهم و محبيهم و الشفاء العاجل للمصابين منهم و الخزي و العار عليكم اجمعين و القصاص منكم قريب.