من النجف.. جهانغیري يؤشر نقصاً بالبنى التحتية خلال الزيارة

أعرب النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري لدى وصوله للنجف عن تقديره وشكره لمراجع الدين والشعب العراقي وحكومته على استقبال اكثر من 3 ملايين زائر ايراني.

ووصل جهانغيري لمحافظة النجف العراقية، اليوم السبت، للمشاركة بمسيرة الأربعينية، حيث كان في استقباله محافظ النجف لؤي الياسري ورئيس ممثلية ايران في العراق.

وأكد جهانغيري أن “استقبال العراق لهذا العدد من الزوار، رغم بعض النقوصات في البنى التحتية ليس بالامر السهل، وأن ايران حكومة وشعبا تشكر الشعب العراقي وحكومته على كرم الضيافة”.

وشدد على أن “الحكومة الايرانية لن تدخر جهدا في معالجة المشاكل والقيود التي تمنع اقامة مراسم الاربعين بشكل أمثل”، مبيناً أنه “قد تكون هنالك بعض النقوصات ولكن مستوى الخدمة بات أفضل عام بعد عام”.