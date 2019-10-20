نائب سابق يكشف : هذا هو «الحل السريع» للخروج من الأزمة الحالية في العراق

نائب سابق يكشف لـ (باسنيوز): هذا هو «الحل السريع» للخروج من الأزمة الحالية في العراق

كشف النائب السابق في البرلمان العراقي عادل النوري، اليوم الأحد، عن ما وصفه بـ «الحل السريع» للخروج من الازمة الحالية في العراق.

وقال النوري، لـ (باسنيوز)، إن «هذا الحل يكون من خلال أن يقوم البرلمان بإقالة الحكومة، ثم يقوم يقوم رئيس الجمهورية بحل البرلمان»، مبيناً أنه «بعدها يتم تجميد مجلس المفوضين وإبعادهم عن ممارسة مهامهم».

وأضاف أن «بعد ذلك يتم تكليف هيئة للإشراف على الانتخابات المقبلة، مشكلة من قضاة منتدبين من مجلس القضاء الأعلى وموظفين مختصين من ديوان الرقابة المالية، ويكون رئيس الجمهورية مشرفاً على عمل حكومة تصريف أعمال».

وبين أنه فيما بعد «يتم الدعوة إلى انتخابات مبكرة خلال مدة ٦ أشهر، بالإضافة إلى إحالة رؤوس الفساد (الحيتان الكبار) إلى النزاهة».

وشدد أنه «يجب ضبط السلاح فقط بيد الأجهزة الأمنية التابعة للدولة وفرض الأمن على كل الشوارع والأزقة، وتطبيق بنود وفقرات قانون الأحزاب بحذافيرها على الأحزاب، وبالأخص ما يشمل الإيرادات والانتماء».

وختم النائب السابق في البرلمان العراقي حديثه قائلاً: «من غير هذه الإجراءات تكون جميع الحلول الأخرى ترقيعية، وتستمر الأزمات، ولن يسكت الشعب ولن يهدأ الشارع».