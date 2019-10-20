هل أجل البرلمان جلساته خوفاً من اقتحام المتظاهرين مبناه.. مقرره يكشف

كشف مقرر مجلس النواب العراقي هوشيار قرداغ ، اليوم الأحد، سبب تأجيل البرلمان جلساته الى الأسبوع المقبل، بعد انتهاء تظاهرات 25 أكتوبر.

وقال قرداغ، ان “مجلس النواب أجل موعد انعقاد جلساته الى يوم السبت الموافق 26 أكتوبر، لكن هذا ليس له علاقة بالتظاهرات، او الخشية من اقتحام مبنى البرلمان من قبل المتظاهرين”.

وبين مقرر البرلمان ان “هيئة الرئاسة اعطت هذه المدة عطلة، بسبب زيارة أربعينية الامام الحسين، وهي من حددت موعد الجلسة في 26 أكتوبر، لكن هناك دعوات من نواب كثيرين ان يعقد البرلمان جلساته قبل موعد التظاهرة المرتقبة، لكن يبقى القرار بيد هيئة الرئاسة”.