هيئة الاعلام والاتصالات تعلن تفاصيل خطتها في عموم العراق لزيارة الاربعينية وتؤكد نجاحها

صوت العراق – فراس الكرباسي:

اعلنت هيئة الاعلام والاتصالات عن نجاح خطتها الموضوعة لزيارة أربعينية الامام الحسين؛ والتي شملت تغطية المنافذ الحدودية والمطارات ومحافظات النجف الأشرف وكربلاء المقدسة بالكوادر الفنية والهندسية لمتابعة تقديم خدمات الهاتف النقال واستخدام الأجهزة غير المرخصة وعمل وسائل الاعلام المحلية والعالمية.

وتنوه الهيئة لموقع (صوت العراق) إلى انها أتمت خطتها بجهد ساند من مؤسسات الدولة (جهازي الأمن الوطني والمخابرات ووكالة الاستخبارات وقيادات شرطة محافظتي النجف وكربلاء والعتبات العلوية والحسينية والعباسية وهيئة المنافذ الحدودية).

وتقدم الهيئة شكرها لكل تلك الجهات التي أسهمت في بذل جهد كبير لتطبيق خطة الهيئة وممارسة نشاطها.

وراقبت الهيئة عن كثب جودة خدمات الهاتف النقال والطيف الترددي ومدى استخدام الترددات الممنوحة من قبل الهيئة للشركات لتغطية الأعداد المليونية التي توافدت نحو كربلاء المقدسة.

اضافة الى تسهيل عمل وسائل الاعلام وتنقل كوادرها من العراقيين والعرب والاجانب.

كما تمكنت كوادر الهيئة من السيطرة على الطيف الترددي ومنع تداخل الاتصالات بين شركات الاتصالات والاجهزة الامنية مما وفر تغطية اتصالية عالية الجودة.

وبهذه المناسبة تتقدم هيئة الاعلام والاتصالات الى وسائل الاعلام كافة وكوادرها التي كانت تنقل الصورة الحقيقية للعالم حول الزيارة الأربعينية ورسالتها الانسانية التي تذوب فيها كل الهويات، والشكر كذلك الى الاجهزة الامنية وادارة العتبات المقدسة والاجهزة والدوائر الساندة التي وفرت اجواء ميسرة للزائرين في اداء مناسك الزيارة بيسر وسلام.

وتؤكد الهيئة انها ستواصل اجراءاتها واعمالها لحين انتهاء مراسم الزيارة بشكل تام./انتهى.