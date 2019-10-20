وزارة النفط العراقية تعلن تجهيز زيارة الاربعينية بـ40 مليون لتر من الوقود

أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان يوم السبت عن نجاح الخطة الوقودية لزيارة الاربعين وتحقيق انسيابية عالية في تلبية احتياجات المواكب والهيئات الحسينية والمخابز والأفران والدوائر الخدمية والأمنية في محافظة كربلاء ومحافظات الفرات الاوسط من المشتقات النفطية ، حيث بلغت الكميات المجهزة من انواع الوقود 40 مليون لتر بالإضافة الى مشاركة اليات الوزارة بالجهد الحكومي لنقل الزائرين .

وقال الوزير في بيان اليوم ان ملاكات وتشكيلات الوزارة باشرت بخطة التجهيز اعتبارا من الاول من شهر صفر الحالي ولغاية اليوم العشرين من صفر ، واستطاعت من تلبية احتياجات المواطنين والمواكب والهيئات الحسينية ومحطات الطاقة الكهربائية والمخابز والأفران ومركبات النقل العام والخاص من المشتقات النفطية واسطوانات الغاز السائل ، مشيداً بالجهود المخلصة للعاملين في شركة توزيع المنتجات النفطية وجميع الجهات الساندة لها من تشكيلات وزارة النفط.

من جانبه قال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع كريم حطاب أن المجهز الفعلي من انواع المشتقات النفطية بلغ أكثر من (40) مليون لتر ، منها (19) ملايين لتر من البنزين و(6) مليون لتر من مادة النفط الابيض و(16) مليون لتر من مادة زيت الغاز (كاز) ، تم تجهيزها للمواكب الحسينية والمخابز والافران والمركبات المشاركة في نقل الزائرين والجهات الخدمية الاخرى ، وأكثر من (500) الف اسطوانة غاز جهزت للمواكب الحسينية .

وأضاف حطاب أن الوزارة سخرت (203) من الباصات والآليات والمركبات المختلفة لنقل الزائرين من من والى محافظة كربلاء ، حيث بلغ عدد المشاركين في مرفق النقل للزائرين من ملاكات الوزارة (280) بين مراقب وسائق .

من جهته اشار مدير فرع شركة توزيع المنتجات النفطية في محافظة كربلاء حسين الخرسان الى مشاركة (1400) بين موظف حكومي و وكيل جوال في تنفيذ خطة وزارة النفط لتجهيز الوقود خلال الزيارة الاربعينية ، مشيرا الى ان نشاط الوزارة سيستمر خلال الايام القادمة وحتى خروج اخر زائر من المحافظة سواء في تجهيز المواكب الحسينية او المركبات او الدوائر الخدمية .