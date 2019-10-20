وسائل الإعلام بلا كلام ولا أقلام!!

وسائل الإعلام العالمية الكبرى تجاهلت ما حصل في البلاد من تظاهرات سلمية , تم مواجهتها بالسلاح مما أدى إلى سقوط المئات من القتلى والجرحى , وأعقبتها أساليب تعذيب وإعتداءات متوحشة , وإعتقالات وإختطافات وتهديدات ومداهمات مروعة.

ترى لماذا هذا الصمت الإعلامي من قبل وسائل إعلام تدّعي أنها تهدف إلى إظهار الحقيقة وتدافع عن حقوق الإنسان , وتقف إلى جانب الذين يريدون نيل حقوقهم المشروعة؟

إن هذا الصمت يثير أسئلة , ويعرّي مصداقية الوسائل الإعلامية المتجاهلة أو الصامتة عن قصد.

فهل إستلمت أموالا لكي تصمت؟

وهل هناك جهات متنفذة إقليمة تتحكم بها؟

عندما تخرج مظاهرة سلمية في أي بلد , وتواجهها الحكومات بالنار , تثور وسائل الإعلام وتتواصل في ثورتها ولا تهدأ , وحينما تساقط مئات العرقيين لفها الصمت الأبيد.

بل أن الحكومات الديمقراطية , لم تصرّح بما يدين القتل الفظيع للمتظاهرين , وإنما تعاملت مع الحالة وكأنها طبيعية ولا تستدعي النظر!!

مما يسوّغ الإستنتاج بأن سيادة الفساد وحرمان المواطنين من أبسط الحاجات الأساسية يخدم المصالح الإقليمة والعالمية , ولهذا فأن القوى المستفيدة بمنابرها الإعلامية , لا يعنيها من أمر الشعب وأحواله ومعاناته سوى السيطرة على ثرواته وواردات نفطه.

والفساد من أهم الوسائل لنهب ثروات البلاد والإستحواذ على حقوق المواطنين , وتغفيلهم وتنويمهم بأفيون الدين المبين , وذوي العمائم الكبيرة المهيمنة على الفساد تتنعم بغنائمها ومشاريع إبتزازها وإستهتارها بالقيم والأخلاق والدين.

ويبدو أن الصمت الإعلامي العالمي من أجندات إفتراس البلاد وتدميرها وإلغاء هويتها , ولا بد للشباب الصاعد أن يعيد للبلاد هويتها وسيادتها وعزتها وكرامتها , وثرواتها التي تنزفها إلى خارج الحدود , لمنفعة أساطين الفساد المعممين بالضلال والبهتان والدجل المهين.

فهل من قدرة على إستعادة الوطن من مخالب المفترسين؟!!

د-صادق السامرائي