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أردوغان: الاقوى في العلم ارسلوا 30 الف شاحنة اسلحة لسوريا عبر العراق

قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يوم الاثنين ان الولايات المتحدة الامريكية رفدت قوات سوريا الديمقراطية بـ30 الف شاحنة من الاسلحة عبر العراق.

وقال اردوغان في كملة اليوم ان “الذين يقولون بأنهم الأقوى في العالم، كيف سيوضحون إرسالهم 30 ألف شاحنة أسلحة وذخيرة وعتاد لشمال سوريا عن طريق العراق، بأي مفهوم ديمقراطي سيفسرون ذلك”؟

واضاف ان “تركيا تختلف بوجودها عن الذين يبيتون النوايا الخبيثة في سوريا والعراق وأفغانستان وليبيا وإفريقيا والبلقان، فنحن هناك للمصير المشترك الذي يجمعنا، وهذا الشيء عصي على فهم من يعتبر قطرة النفط أغلى من قطرة الدماء”.

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