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افشال محاولة لتهريب نفط كركوك

اعلنت القوات الامنية في كركوك، اليوم الاحد، عن تمكنها من افشال تهريب نفط شركة نفط الشمال، ومصادرة عدد من الصهاريج النفطية.
وجاء في بيان لمديرية الشؤون المحلية والامن في شرطة الطاقة ان قواتها استطاعت مصادرة خمسة صهاريج كانت تحمل منتجات نفطية معدة للتهريب.
وقال البيان ان كمية ونوعية المنتجات لم تعرف بشكل دقيق لحد الان، مشيرا الى ان الصهاريج سلمت الى شرطة نفط كركوك من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.

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