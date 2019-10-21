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التآمر سلطان!!

التآمر سلوك قائم ما بين المخلوقات منذ الأزل , وهو واضح مبين ما بين الدول , ولا جديد في الموضوع , لكن الذي يجري أن الحكومات المتآمرة على شعوبها وأوطانها , تلقي باللائمة على التآمر , كلما أراد الشعب حقوقه , أو تظاهر ضدها , فتجدها قد أخرجت من أدراج إستحواذها وفسادها العديد من المفردات والمصطلحات , كالتآمر والإندساس وأعوان هذا وذاك , وترمي بألف بعبع وبعبع لتبرر ما تنتهجه من آليات تآمرية ضد الشعب والوطن , والمتهم “هو” , و”هو” ضمير مستتر تقديره مجهول.

فهي تقتل الجماهير المطالبة بحقوقها الأساسية , وتدّعي أن المتهم مجهول وستقوم بتحقيقات تكون خلاصاتها الجريمة سُجّلت ضد مجهول , ولو أتيتَ بأوضح الأدلة والبراهين فأن المجهول هو الفاعل دائما والبرهان مغيب ولا قيمة له ولا معنى , ما دامت مؤامرات الكراسي بخير , وتجد تخريجات تضليلية وشرعية , وهناك جمهرة من العمائم التي تبرر كل سلوك قبيح , وتفتي بالقتل الصريح.

وعمّا جرى منذ بداية شهر أكتوبر لعام ألفين وتسعة عشر , أخذت الأقلام تكتب والخطابات تصدح والخبراء يتمنطقون , ويقولون بأنها مؤامرة يغفلها المتظاهرون , والحقيقة القاسية أن الحكومة هي التي تتآمر على الشعب والوطن , وهي من أكبر المتآمرين عليه لا غيرها.

فلماذا يحاولون تبرير تآمر الحكومة على الشعب بتآمر غيرها عليها؟

أ ليس الفساد مؤامرة؟

أ ليس الحرمان من الكهرباء والماء الصالح للشرب مؤامرة؟

أ ليس تردي الخدمات الصحية والتعليم والبطالة مؤامرة؟

أ ليس دفع الجماهير إلى إتباع هذه العمامة أو تلك لتعطيل عقلها وإذلال فكرها مؤامرة؟

إن البلاد تعشعش فيها المؤامرات وما أكثرها وأعقدها , ويأتينا مَن يقولون أنهم خبراء ويعلنونها , إنها مؤامرة!!

تظاهرات الشباب العاطل عن العمل المطالب بحقه الوطني والإنساني تتحول إلى مؤامرة!!

تلك مصيبة كبرى إختلط فيها حابلها بنابلها , وتشوشت المفاهيم وتحرّفت , وسقطت الأخلاق وتردّت , وأضحى الدين مطية للرغبات والنزوات المشرعنة , حتى صارت الخطايا مقدّسة , والحق في خبر كان , والباطل سيد وسلطان!!

وتلك هي المؤامرة التي تريدون أن تبررونها بمؤامرة متخيلة , وقاضية بالإستثمار بالفساد الشامل والمطلق العاصف في أرجاء الحياة!!

فهل أنها محاولات للتستر على مؤامرات؟!!

د-صادق السامرائي

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