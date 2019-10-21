Posted on by

التربية تمنح اجازة دراسية لاكمال دراسة البكالوريوس لـ 828 معلم ضمن قناة المعلمين

اعلنت وزارة التربية / المديرية العامة للعلاقات الثقافية / مديرية الاجازات الدراسية / شعبة الاجازات الدراسية الاولية منح اجازة دراسية لـ ( 828) معلم في المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة والجهاز التنفيذي لمحو الامية.

مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة بينت إن المعاون الاداري للعلاقات الثقافية في الوزارة ومدير الاجازات الدراسية السيد محمود حسين القيسي اوضح انه تم منح 828 معلماً اجازة دراسية لمدة اربعة سنوات براتب وتفرغ تام واعتباراً من تاريخ انفكاكهم من الوظيفة للحصول على شهادة البكالوريوس في الكليات بدءاً من العام الدراسي 2019-2020، موضحاً ان منح الاجازة يأتي استناداً الى ما جاء بكتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة / القبول المركزي .

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والاعلام

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close