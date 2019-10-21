التربية توضح الية عودة الموظفين والمعلمين المرقنة قيودهم الى مقاعد الدراسة

اعلنت وزارة التربية / المديرية العامة للعلاقات الثقافية / مديرية الاجازات الدراسية / شعبة الاجازات الدراسية الاولية الية عودة الموظفين والمعلمين المرقنة قيودهم الى مقاعد الدراسة .

مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة بينت إن المعاون الاداري للعلاقات الثقافية في الوزارة ومدير الاجازات الدراسية السيد محمود حسين القيسي اوضح ان الية عودة المرقنة قيودهم تتضمن عند منح المرقن قيده اجازة دراسية ملحقة بالاجازة الدراسية الاولى من حيث المدة يتم ايقاف استرداد الرواتب عنه لغاية انتهاء مدة الاجازة الدراسية فإن كانت بالفشل يعاد الاسترداد عن جميع المدد ، وعند منح المرقنة قيده اجازة دراسية فيتم استرداد جميع مبالغ المدة الاولى ولايشمل بالايقاف المذكور في اعلاه ، ويتم احتساب المدة المتبقية لهم بحسب الامر الجامعي الذي تمت اعادتهم للدراسة بموجبه مع ضم الفترتين لغرض احتساب المدة الكلية للاجازة الدراسية بحسب التعليمات مع مراعاة السن التقاعدي والخدمة ضعف مدة الدراسة .

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والاعلام