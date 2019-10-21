الرئيس الفلسطيني يقلد السفيرة صفية السهيل “نجمة القدس من وسام القدس”

صوت العراق – فراس الكرباسي:

قلّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سفيرة جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين صفية طالب السهيل “نجمة القدس من وسام القدس” لجهودها في تعزيز العلاقات بين العراق وفلسطين.

وعبر الرئيس الفلسطيني خلال مراسم التقليد التي أجريت في مقر إقامة عباس بعمّان، عن تثمينه للدور الذي لعبته السفيرة السهيل في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ودعم القضية الفلسطينية ونصرة قضيته العادلة لنيل حريته واستقلاله، خلال فترة عملها سفيرة غير مقيمة للعراق لدى دولة فلسطين.

بدورها عبرت السفيرة السهيل، عن شكرها لهذا التكريم الذي يأتي بمناسبة قرب انتهاء مهام عملها سفيرة للعراق لدى المملكة الأردنية وفلسطين والتأكيد على أن موقف العراق الرسمي والشعبي يصب دائما في صالح القضية الفلسطينية وحقوق شعبه المشروعة، لافتة الى التطور الكبير الذي شهدته العلاقات بين البلدين الشقيقين خلال الفترة الماضية والتي توجت بزيارات رسمية عالية المستوى آخرها زيارة وفد فلسطيني رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتيه.