العامري: اخطاء الحكومة السابقة وحرب داعش اوصلتا البلاد لما عليه اليوم

حذر رئيس تحالف فتح النيابي هادي العامري من استغلال الاحتجاجات في العراق، وذلك بالتزامن مع تحشيد لاحتجاج واسع في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وقال العامري في مؤتمر من كربلاء، ان من وصفهم بالأعداء يحاولون استغلال المتظاهرين وحرف التظاهرات عن مسارها السلمي.

ورأى ان “السياسات الخاطئة للحكومة السابقة والحرب على داعش هي من أوصلت البلاد لما عليه اليوم.

واكد ان “الاستجابة لمطالب المتظاهرين لن تتم بسحب الثقة عن الحكومة وانما بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان”.

ودعا العامري الحكومة لإظهار الحقيقة ومن وراء استهداف المتظاهرين والقوات الأمنية.