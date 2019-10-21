القوات الامريكية تنسحب من شمال شرق سوريا الى العراق

انسحبت القوات الامريكية المتواجدة شمال شرق سوريا اليوم الاثنين الى اقليم كوردستان العراق.

وذكرت محطة “رووداو” الناطقة باللغة الكوردية في خبر عاجل بثته صباح اليوم بأن القوات الامريكية قد انسحبت من (غرب كوردستان) الى العراق عبر طريق (سحيلا) بمحافظة دهوك في اقليم كوردستان.

واضافت المحطة نقلا عن مراسلتها في سوريا ان 100 عجلة دفع رباعي وعربة عسكرية انسحبت من (غرب كوردستان) صوب اقليم كوردستان، مشيرة الى ان تلك العجلات تقل من 300 – 400 جندي امريكي ضمن التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش.

من جهتها ذكرت وكالة “سانا” السورية الرسمية ان قافلة عسكرية تضم نحو 20 سيارة وعربة عسكرية توجهت من ريف حلب عبر طريق تل تمر باتجاه العراق بعد أن أخلت قاعدة صرين العسكرية بريف حلب الشمالي الشرقي.

واشارت الى أن القوات الامريكية دمرت أيضاً قاعدة القليب غير الشرعية التي كانت تحتوي على مدرج لطائرات النقل العسكري والحوامات في منطقة تل بيدر كما بدأ الجنود في قاعدة عسكرية بجانب سد السابع من نيسان جنوب غرب تل بيدر إخلاء القاعدة.

ولفتت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت صباح اليوم قافلة مؤلفة من أكثر من 100 شاحنة فارغة ترافقها آليات عسكرية من (شمال العراق) إلى الأراضي السورية باتجاه مدينة القامشلي غرباً مشيراً إلى أن هذه القافلة اتجهت إلى جبل عبد العزيز جنوب غرب الحسكة لإخلاء المستودعات من النقاط والمراكز الأمريكية.

وكان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، قد اعلن يوم الاحد، انه من المتوقع نقل ألف جندي سحبوا من شمال سوريا إلى غرب العراق.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن القوات في غرب العراق ستركز على المساعدة في الدفاع عن العراق، وقتال تنظيم “داعش” الإرهابي، وفق ما نقلت “رويترز”.