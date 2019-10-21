النصر للشعب اللبناني في انتفاضته

لليوم الرابع على التوالي تواصل بنات وابناء لبنان انتفاضتهم الباسلة التي لم يسبق لها مثيل في كسر جدار الخوف وتجاوز الانتماءات الفرعية ورفع راية الوطن والوطنية عالياً .

لقد خرجت جماهير لبنان المنتفضة رافضة سياسات التجويع والافقار والهدر والفساد والطائفية السياسية والتدخلات الخارجية، مطالبة بحقوقها المشروعة في الحياة الكريمة والوطن الحر المستقل .

واننا اذ ندين اي استخدام للعنف ضد المتظاهرين في بيروت وارجاء لبنان الاخرى، نؤكد تضامننا الكامل مع الشعب اللبناني وقواه واحزابه الوطنية والديمقراطية وبضمنها الحزب الشيوعي اللبناني الشقيق.

ان انتفاضة شعبينا العراقي واللبناني تلتقيان في الانتصار للكادحين والفقراء والمظلومين والمهمشين، ومحاربة الفساد وهدر المال العام، وفي وجوب توفير العيش الكريم واسقاط نهج المحاصصة وبناء دولة المواطنة والديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية.

وان ارادة شعبينا لمنتصرة !

المكتب السياسي

للحزب الشيوعي العراقي

20-10-2019