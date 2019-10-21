ترامب: وقف إطلاق النار صامد .. لقد تم تأمين النفط !!

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين قوات سوريا الديمقراطية (تشكل الوحدات الكوردية نواتها) والقوات التركية وميليشياتها «صامد للغاية»، معتبراً أن الاتفاق سمح بتأمين حقول النفط السورية.

وقال ترامب عبر تويتر: «وقف إطلاق النار صامد للغاية»، لافتاً إلى حدوث «بعض المناوشات البسيطة التي انتهت بسرعة».

وذكر الرئيس الأمريكي إخلاء المقاتلين الكورد لمناطق جديدة، في إشارة إلى خروج مقاتلي الوحدات الكوردية مع الجرحى والمدنيين من مدينة سري كانية (رأس العين) بغربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وأكد ترامب عدم تواجد أي جندي أمريكي في المناطق التي شهدت مواجهات أو تلك المشمولة بقرار وقف إطلاق النار، قائلاً: «الجنود الأمريكيون ليسوا في منطقة القتال أو وقف إطلاق النار».

وقال الرئيس الأمريكي: «لقد تم تأمين النفط». وأضاف «مارك إسبر، وزير الدفاع، ينهي الحروب التي لا تنتهي!».