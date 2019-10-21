دعوة دولية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة سرطان الثدي

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة صباح اليوم الاثنين الحادي والعشرين من اكتوبر 2019 الجاري فعاليات مبادرة ( المحفظة الوردية : المبادرة الإقليمية لصحة المرأة العربية ) تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط و تحت شعار “حياتك غالية” بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان،

واشار بيان للجامعة العربية اليوم بأن المبادرة تأتي انطلاقاُ من اهتمام جامعة الدول العربية بدعم الجهود الإقليمية المبذولة للنهوض بأوضاع المرأة في المنطقة العربية،وإيماناً بأن خدمات الرعاية الصحية هي أحد الأركان الأساسية لتوفير الحماية الاجتماعية للمرأة ، وهو موضوعي حظي باهتمام كبير على المستوى الإقليمي والدولي،

ويتزامن إطلاق المبادرة خلال شهر أكتوبر للاحتفال باليوم العربي للتوعية بمرض سرطان الثدي والموافق1 أكتوبر من كل عام ، وتواكباً مع تخصيص شهر أكتوبر للتوعية بهذا المرض على المستوى الدولي ، وذلك سعياً لدعم مجهودات الدول العربية في هذا الشأن، ويدعم إطلاق المبادرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وتحديداً الهدف الخامس المعني بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات وأيضاً الهدف الثالث حول ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار.

وتضمنت الأنشطة تخصيص يوم توعوي للسيدات موظفات الأمانة العامة للجامعة العربية حول أهمية وطرق الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي يليه يوم مخصص للفحص المجاني للراغبات وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة بمصر .

ومن بين ما تهدف إليه المبادرة الإقليمية “المحفظة الوردية” : حث الدول الأعضاء على تشجيع الاستثمار وتأمين الموارد اللازمة لتوفير خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية به وتوفير العلاج، وإتاحة حصول النساء على تلك الخدمات بأسعار رمزية.، وبناء القدرات الوطنية لمكافحة سرطان الثدي بما في ذلك تدريب الموارد البشرية وإعداد أدلة إرشادية إقليمية لكيفية توفير الرعاية الصحية الأولية