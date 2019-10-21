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رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي بمنتدب واعضاء غرفة محامي محافظة النجف الاشرف

ألتقى السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان صباح اليوم الاثنين الموافق 2019/10/21 بمنتدب واعضاء غرفة محامي محافظة النجف الاشرف.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “الجانبين بحثا التعاون بين القضاء والمحامين ودور نقابة المحامين في الدفاع عن حقوق المواطنين واشاعة الثقافة القانونية في المجتمع”.

وأضاف البيان أن”رئيس مجلس القضاء الاعلى ومنتدب واعضاء غرفة محامي محافظة النجف الاشرف اتفقوا على ان حق التظاهر مكفول بموجب الدستور والقانون لكن باتباع الطرق السلمية وعدم استخدام العنف سواء من المتظاهرين أو من القوات الامنية لان الاصل في التظاهر هوالمطالبة بالحقوق المشروعة للمواطنين وهذا حق دستوري وقانوني يجب احترامه من قبل الجميع”.

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