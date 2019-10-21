طالباني يبحث مع برلمانيين اوربيين تبعات الحرب في “روژافا”

اعلن نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني، اليوم الاحد، ان على المجتمع الدولي الاسراع في تقديم المساعدات الانسانية لغرب كوردستان “روژافا” في اشارة الى المناطق ذات الاغلبية الكوردية شمال شرق سوريا التي تتعرض لاجتياح عسكري تركي.

وكتب طالباني على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” انه شدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالاسراع في ايصال المساعدات الانسانية الى اللاجئين والمتضررين في الحرب واللجوء الى الحوار لحل المشكلات.

وكتب طالباني انه بحث اليوم الاحد مع العضوة الكوردية في البرلمان الاوربي السيدة افين انجير والعضو الكوردي في البرلمان السويدي قادير كسير، تبعات الحرب في “روژافا” من النواحي السياسية والامنية والانسانية.