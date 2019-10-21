Posted on by

طالباني يبحث مع برلمانيين اوربيين تبعات الحرب في “روژافا”

اعلن نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني، اليوم الاحد، ان على المجتمع الدولي الاسراع في تقديم المساعدات الانسانية لغرب كوردستان “روژافا” في اشارة الى المناطق ذات الاغلبية الكوردية شمال شرق سوريا التي تتعرض لاجتياح عسكري تركي.

وكتب طالباني على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” انه شدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالاسراع في ايصال المساعدات الانسانية الى اللاجئين والمتضررين في الحرب واللجوء الى الحوار لحل المشكلات.

وكتب طالباني انه بحث اليوم الاحد مع العضوة الكوردية في البرلمان الاوربي السيدة افين انجير والعضو الكوردي في البرلمان السويدي قادير كسير، تبعات الحرب في “روژافا” من النواحي السياسية والامنية والانسانية.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close