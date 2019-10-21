عذر مكتب رئيس الوزراء اقبح من ذنبه

رشيد سلمان

الصدر هدّد عادل و عادل يهدد الصدر ان الاتفاق بينهم اسناد الصدر لعادل و تغطية عادل عل ملف ابتزاز وزير الصحة المستقيل.

هذا الاعتراف يؤكد فساد الصدر و عادل لان الطرفين يتبادلان (طمطمة) فسادهما.

عادل عذره اقبح من ذنبه لانه رئيس وزراء تعاقد على التغطية على الفساد ليستمر في السلطة و بالتأكيد توجد اتفاقات اخرى مع اطراف اخرى على راسها كتلة العامري و الاكراد و الكتل السنية.

هذا الاعتراف يكفى لإقالة رئيس الحكومة ثم محاكمته لانه مكتبه اعترف بذلك و الاعتراف سيد الادلة كما يقولون.

بالتأكيد رئيس الحكومة سينفي اعتراف مكتبه و لكن النفي غير مجدي لان تاريخه السياسي مليء بالفساد.

ايها المنتفضون الشرفاء لا تصدقوا وعود من اعترف بالتغطية على الفساد و استمروا بانتفاضتكم للخلاص منه و من معه من الفاسدين لان بقاءه سيفاقم الفساد بعد اعترافه به.

الرحمة على شهدائنا الابرار و الصبر الجميل لاهلهم و محبيهم و الشفاء العاجل لجرحاهم.